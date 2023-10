Festa delle Offerte Prime: pronti, partenza, via!

Su Amazon prende il via la Festa delle Offerte Prime, un nuovo evento organizzato dall’e-commerce e riservato in esclusiva agli abbonati Prime. Due giorni di sconti, martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, su migliaia di prodotti in ogni categoria. È l’occasione giusta per acquistare ciò di cui si ha bisogno o per togliersi uno sfizio, risparmiando.

Inizia la Festa delle Offerte Prime su Amazon

Come approfittarne? L’unico requisito richiesto per l’accesso alle promozioni è quello già descritto: una sottoscrizione Prime attiva. È la stessa che permette, tra le altre cose, di guardare i film, gli episodi delle serie TV, gli show e le partite della Champions League in streaming su Prime Video. Per saperne di più su questo appuntamento dedicato allo shopping, rimandiamo alla pagina dell’e-commerce che raccoglie l’elenco aggiornato di tutti gli affari da cogliere al volo.

L’intenzione di Amazon è quella di tendere una mano a chi vuol portarsi avanti e iniziare subito a risparmiare sugli acquisti in vista delle festività, andando ad esempio incontro a chi ha necessità di acquistare un portatile, uno smartphone o un tablet, per il lavoro, la scuola o il tempo libero. Ci sono, inoltre, la spedizione gratuita e, se lo si desidera, la consegna presso un locker o uno dei tanti punti di ritiro distribuiti in tutta Italia.

Un consiglio: è possibile visitare la pagina dedicata ai codici promozionali personalizzati per scoprire quelli proposti dall’e-commerce a ognuno. Possono variare da un cliente all’altro.

Dunque, come sottolineato, per poter prendere parte all’evento è necessario un abbonamento Prime attivo. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza. Detto questo, buona Festa delle Offerte Prime a tutti!

