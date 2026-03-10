 Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto

Selezionate per voi, le migliori tastiere Logitech proposte oggi in sconto da Amazon, al via della Festa delle Offerte di Primavera.
Festa Offerte Primavera 2026: tastiere Logitech in super sconto
Tecnologia PC Hardware
Selezionate per voi, le migliori tastiere Logitech proposte oggi in sconto da Amazon, al via della Festa delle Offerte di Primavera.

C’è posto anche per le tastiere Logitech tra le promozioni lanciate oggi da Amazon con il via alla Festa delle Offerte di Primavera. L’occasione è ghiotta per rinnovare il setup della propria scrivania, scegliendo una periferica del marchio che ha definito un nuovo standard nel settore. Ricordiamo che l’evento terminerà lunedì, ma le promozioni rimarranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Approfitta delle Offerte di Primavera

I migliori sconti di Amazon sulle tastiere Logitech

Iniziamo all’insegna dell’ergonomia con Logitech Wave Keys, in sconto rispetto al listino ufficiale. Integra il supporto imbottito per i polsi, così da rendere comode anche le sessioni di scrittura più lunghe e impegnative.

Logitech Wave Keys tastiera wireless ergonomica con supporto per i polsi imbottito, digitazione comoda, Easy-Switch, Bluetooth, Logi Bolt,compatibile con più sistemi operativi, Windows/Mac - Grafite

Logitech Wave Keys tastiera wireless ergonomica con supporto per i polsi imbottito, digitazione comoda, Easy-Switch, Bluetooth, Logi Bolt,compatibile con più sistemi operativi, Windows/Mac – Grafite

56,9984,99€-33%
Vedi l’offerta

Logitech Signature Slim Solar+, in promozione, ha una caratteristica che la rende unica: è alimentata dalla luce solare e artificiale, per un’autonomia che arriva a 10 anni.

Logitech Signature Slim Solar+, tastiera wireless alimentazione a luce solare e artificiale, batteria resistente che dura fino a 10 anni, tasti personalizzabili, Bluetooth, Italiano QWERTY - Grafite

Logitech Signature Slim Solar+, tastiera wireless alimentazione a luce solare e artificiale, batteria resistente che dura fino a 10 anni, tasti personalizzabili, Bluetooth, Italiano QWERTY – Grafite

94,99109,99€-14%
Vedi l’offerta

Il set Logitech MK950 è in offerta nella versione bianca. Include la tastiera e il mouse, entrambi wireless, con connettività Bluetooth e progettati per un utilizzo silenzioso.

Logitech MK950 Signature Slim wireless tastiera e mouse Kit con di digitazione silenziosi, switch tra tre dispositivi, Bluetooth, più sistemi operativi, Windows, Mac, Layout Italiano QWERTY, Bianco

Logitech MK950 Signature Slim wireless tastiera e mouse Kit con di digitazione silenziosi, switch tra tre dispositivi, Bluetooth, più sistemi operativi, Windows, Mac, Layout Italiano QWERTY, Bianco

89,99129,00€-30%
Vedi l’offerta

Logitech POP Icon Keys punta molto sullo stile ed è in sconto su Amazon. Ha i pulsanti programmabili e può controllare 3 dispositivi in contemporanea passando istantaneamente da uno all’altro con Easy Switch.

Logitech POP ICON KEYS tastiera Bluetooth wireless, digitazione comoda, tasti programmabili, Easy-Switch tra un massimo di 3 dispositivi, per laptop, tablet, PC, Layout Italiano QWERTY - Grafite

Logitech POP ICON KEYS tastiera Bluetooth wireless, digitazione comoda, tasti programmabili, Easy-Switch tra un massimo di 3 dispositivi, per laptop, tablet, PC, Layout Italiano QWERTY – Grafite

47,4861,99€-23%
Vedi l’offerta

Concludiamo con un modello cablato: è ancora la scelta preferita da molti utenti che non vogliono avere nulla a che fare con batterie e ricariche. Si tratta della promozione su Logitech K120, una tastiera economica ed essenziale.

Logitech K120 Tastiera con Cavo per Windows, Layout Internazionale QWERTY - Nero

Logitech K120 Tastiera con Cavo per Windows, Layout Internazionale QWERTY – Nero

19,99
Vedi l’offerta

Approfitta delle Offerte di Primavera

L’evento dedicato alla Festa delle Offerte di Primavera ha appena avuto inizio su Amazon e proseguirà fino a lunedì. Puoi dare un’occhiata alla vetrina sullo store per scoprire le migliori promozioni di ogni categoria. Per partecipare non serve l’abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026

I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026
Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon

Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon
I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon
Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock

Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock
I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026

I mouse Logitech da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2026
Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon

Mini PC a prezzo stracciato nelle Offerte di Primavera su Amazon
I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

I Notebook da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon
Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock

Logitech MK950 Signature Slim wireless: tastiera e mouse a prezzo shock
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti