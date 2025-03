Festa Offerte di Primavera al via su Amazon: come partecipare

Siamo giunti all’appuntamento con la Festa delle Offerte di Primavera, il nuovo evento di Amazon dedicato allo shopping online, in scena dal 25 al 31 marzo: visita la sezione dedicata per trovare l’occasione giusta per te. Ci sono decine di migliaia di sconti in tutte le categorie dell’e-commerce, dall’elettronica al fai-da-te, dai videogiochi all’abbigliamento, per i marchi più popolari come Finish, Huawei, HP, Bialetti, e Samsonite oltre che su articoli del Made in Italy, proposti da grandi aziende e da piccole e medie imprese italiane.

Amazon: al via la Festa delle Offerte di Primavera

Su queste pagine ti segnaleremo gli sconti più interessanti per quanto riguarda l’informatica e altri dispositivi hi-tech, ad esempio quelli legati alle smart home. Ti consigliamo inoltre di creare subito la tua lista desideri, in cui inserire i prodotti che vorresti acquistare, così da poterla poi tenere d’occhio per approfittare delle offerte che si susseguiranno durante la settimana.

Ecco qualche esempio dei migliori sconti già online, dei quali è possibile approfittare subito.

Vale inoltre la pena segnalare che, per molti articoli, è possibile pagare a rate, dividendo così l’esborso su più mensilità. Verifica i termini e le condizioni nella pagina dedicata.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime non serve un abbonamento Prime. La sottoscrizione è comunque utile per ottenere le spedizioni gratuite indipendentemente dalla cifra spesa. Puoi approfittare del periodo di prova e attivare subito i 30 giorni che Amazon mette a disposizione di tutti. L’evento ha inizio alle 00:00 di martedì 25 marzo e terminerà alle 23:59 di lunedì 31 marzo.