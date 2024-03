Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: i migliori sconti LEGO

È iniziata la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: qui è dove ti segnaliamo gli sconti migliori sui set LEGO. Se sei alla ricerca del regalo di Pasqua perfetto, qui puoi trovare l’ispirazione che cerchi: bouquet di fiori selvatici a mattoncini o casco di Star Wars?

Sconti LEGO: le migliori Offerte di Primavera su Amazon

Partiamo proprio dal bouquet di fiori selvatici, oggi in offerta a 46 euro (-23%). È perfetto per decorare la casa con il suo mix colorato tra fiordalisi, lavanda, papaveri del Galles, prezzemolo, felci, gerbere, speronelle e lupinelle.

Restando in tema, c’è anche l’albero bonsai a soli 36 euro. Con due set di foglie da cambiare a seconda della stagione (o del proprio gusto), è l’ideale per ritrovare la serenità.

Cambiamo genere con il set Marvel dedicato a Spidey e i suoi fantastici amici, oggi in offerta a 16 euro. Include l’Uomo Ragno, Hulk, Rhino e due veicoli.

Il bolide a mattoncini della Lamborghini Sián FKP 37 è in sconto record a soli 339 euro. Per assemblarla bisogna mettere insieme ben 3.696 pezzi.

Gli appassionati di Star Wars di certo gradiranno la riproduzione del Casco del comandante Clone Cody in questo momento in offerta a 60 euro.

Per i piccoli (ma non solo) c’è il set che celebra i 100 anni di Disney con i mosaici che ne riproducono le icone più leggendarie: è in sconto a 37 euro.

Un’avventura tra i dinosauri con La Fuga del Velociraptor di Jurassic Park. È in promozione a soli 25 euro.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è in corso fino a lunedì 25 marzo. Non perderti i migliori sconti su amazon.it/springdealdays. L’evento è aperto a tutti, anche senza abbonamento abbonati Prime.