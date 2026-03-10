Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: i migliori sconti LEGO

Ci sono anche tanti set LEGO in promozione per la Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via su Amazon. Non importa se vuoi comprarne uno da esporre in casa tua o da regalare: è l’occasione giusta per farlo risparmiando. Qui è dove passiamo in rassegna le occasioni migliori disponibili in questo momento.
Set LEGO in offerta per la Festa su Amazon
Si inizia con il mastodontico Il Signore degli Anelli: Barad-dur su cui domina l’occhio di Sauron. Composto da ben 5.471 pezzi, è in forte sconto e non può mancare sullo scaffale di un vero appassionato della Terra di Mezzo.
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Barad-dûr, Modellino da Costruire della Fortezza e Torre di Sauron con Funzioni e Personaggi come Frodo, Sam e Gollum, Idea Regalo Uomo, Donna e Fan Adulti 10333
È una promozione spaziale quella dedicata al sistema di lancio NASA Artemis. Include il razzo con stadi separabili, la torre e il modulo Orion.
LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341
C’è anche l’Imperial Star Destroyer di Star Wars che farà gola a molti: è in sconto per l’evento su Amazon, fino a esaurimento scorte. Nella confezione ci sono ben 7 minifigure a partire da Darth Vader.
LEGO Star Wars 75394 Imperial Star Destroyer – Astronave Giocattolo da Costruire con Interni Dettagliati e 7 Minifigure Incluso Darth Vader – Regalo per Bambini 10+ e Fan Adulti di Una Nuova Speranza
Perfetto per celebrare l’arrivo della primavera, il set della serie Botanicals con le piante grasse artificiali è in vendita con un notevole risparmio in confronto al prezzo di listino.
LEGO Botanicals Piante Grasse Artificiali – Set da Collezione con 9 Piccole Piante da Interno – Decorazione di Casa Fai da Te da Aggiungere al Kit Bouquet di Fiori Finti – Idea Regalo Donna – 10309
Ce n’è anche per gli appassionati di supereroi con lo sconto dedicato a Marvel Avengers: Endgame la battaglia finale. Ci sono Thanos, Ant-Man e 9 minifigure tra cui Capitan America, Iron Man e Doctor Strange.
LEGO | Marvel Avengers: Endgame la Battaglia Finale, Giocattolo con Figura di Thanos, Mech di Ant-Man e 9 Minifigure tra cui Capitan America, Iron Man e Doctor Strange – Regalo per Bambini 76323
Una chicca proveniente dal mondo dei videogiochi è l’albero Deku 2-in-1 di Legend of Zelda. Non ha bisogno di descrizioni: guarda le immagini.
LEGO The Legend of Zelda Grande Albero Deku 2-in-1 – Set da Esposizione e da Collezione con la Principessa Zelda e 3 Minifigure di Link – Costruzioni per Adulti – Idea Regalo Fan de Videogiochi 77092
Molto particolare ed elegante anche il French cafè: non lasciartelo sfuggire in promozione, su una mensola in casa tua farà un figurone.
LEGO Icons Café Francese – Kit Modellismo Fai da Te per Adulti da Collezione – Casa in Miniatura Progettata come Decorazione per Salotto, Casa o Ufficio – Idea Regalo Creativa per Donna o Uomo – 10362
Un grande classico è il set 3-in-1 degli animali selvatici per costruire a scelta rinoceronte, ippopotamo o tricheco. Lo trovi in offerta.
LEGO Creator 3 in 1 Animali Selvatici: Maestoso Rinoceronte con Uccelli Giocattolo – Set con Animale Trasformabile in Ippopotamo o Tricheco – Regalo Creativo per Bambine e Bambini da 9 Anni – 31171
Chiudiamo con un accessorio davvero particolare: il pacchetto da 3 penne gel (rosso, blu, nero) con i mattoncini. In sconto, è ottimo anche come idea regalo da tenere nell’astuccio o in borsa.
La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon ha preso il via e proseguirà fino a lunedì 16 marzo. Scopri le migliori promozioni nella vetrina dedicata: qui ti segnaleremo quelle più interessanti per le categorie di nostra competenza.