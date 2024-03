Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: ci siamo

Ci siamo, prende il via la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon. L’evento inizia ufficialmente allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 20 marzo e andrà avanti fino a lunedì 25 marzo, per festeggiare l’arrivo della bella stagione, con il primo appuntamento dell’anno dedicato allo shopping sull’e-commerce. Ecco l’indirizzo da inserire tra i preferiti, per non perdere gli sconti migliori: amazon.it/springdealdays.

Come prepararsi alla Festa delle Offerte di Primavera

È l’occasione giusta per mettere nel carrello quell’articolo che da molto tempo è fermo nella lista dei desideri, approfittando di una delle tante offerte che interesseranno ogni categoria. Per alcuni dispositivi, le occasioni sono già iniziate: è ad esempio il caso di Ring Intercom che rende smart il citofono tradizionale: a -28% se acquistato da solo e a meno di metà prezzo in bundle con l’altoparlante Echo Pop.

Tutti possono partecipare all’evento: non è infatti riservato agli abbonati Prime, anche se questi ultimi hanno, come sempre, accesso a una serie di vantaggi che vanno dallo streaming dei contenuti su Prime Video alla spedizione gratuita per milioni di prodotti.

Non è tutto. Durante la Festa delle Offerte di Primavera, nella sezione Supermercato i clienti Prime residenti nelle città di Milano, Roma, Bologna, Torino (e zone limitrofe dove è attivo il servizio), potranno risparmiare fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e di uso quotidiano, ricevendo inoltre 15 euro di sconto sui primi due acquisti effettuati attraverso Amazon Fresh, semplicemente inserendo il codice PROMO15 al momento del checkout (su una spesa minima di 50 euro).

A Roma e Torino, poi, sarà possibile risparmiare oltre il 20% su Pam Panorama, comprando prodotti per la pulizia della casa. A questo si aggiunge uno sconto di 15 euro sul primo ordine (di almeno 70 euro), utilizzando il codice 15PAMOFF al momento del checkout.