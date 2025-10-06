Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori prodotti Apple scontati

Ci siamo: è iniziata la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Ha preso il via l’evento che per due giorni proporrà sconti e promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. Tra le migliaia di occasioni ci sono anche quelle dedicate ai prodotti Apple. Eccone una selezione.
Sconti Apple per la Festa delle Offerte Prime
Partiamo da un tablet: è il modello iPad con chip A16, con schermo da 11 pollici, 128 GB di memoria interna e connettività Wi-Fi+5G. Lo trovi in offerta a 520 euro, con un risparmio notevole.
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6 + reti cellulari 5G, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — giallo
Farà gola a molti lo sconto a soli 89 euro sul bundle che include 4 unità di AirTag, il localizzatore della mela morsicata.
È l’occasione giusta per mettere al polso Apple Watch Series 10. Sono tante le versioni dell’orologio in offerta, qui abbiamo selezionato quella da 46 mm (GPS) a che può essere tua a soli 399 euro.
Apple Watch Series 10 GPS 46 mm Smartwatch con cassa in alluminio e cinturino Sport Loop Rosa fard - S/M. Fitness tracker, app ECG, display Retina always-on, Carbon Neutral
In alternativa c’è il modello Apple Watch SE di seconda generazione a 275 euro. Amazon lo sta proponendo in forte sconto per la Festa delle Offerte Prime.
Apple Watch SE (2ª gen.) GPS + Cellular 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio Argento e cinturino Sport Loop Nuvola azzurra. Tracker per fitness e sonno, Rilevamento incidenti, Carbon Neutral
C’è anche la custodia MagSafe in silicone per iPhone 17, in offerta a 44 euro. Visita la scheda del prodotto e scegli la colorazione che preferisci.
Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 17 - Blu salmastro
Chiudiamo con il bumper per iPhone Air che Amazon sta proponendo in promozione a 30 euro, con un risparmio notevole in confronto al listino ufficiale.
La Festa delle Offerte Prime continuerà fino a domani, mercoledì 8 ottobre. basta avere un abbonamento Prime per partecipare all’evento e approfittare degli sconti.