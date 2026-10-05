 Festa delle Offerte Prime 2026 al via: ecco gli affari più interessanti
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Festa delle Offerte Prime 2026 al via: ecco gli affari più interessanti

È iniziata l'edizione 2026 della Festa delle Offerte Prime: 48 ore di sconti e promo su Amazon, qui trovi i migliori affari tecnologici.
Festa delle Offerte Prime 2026 al via: ecco gli affari più interessanti
Tecnologia
È iniziata l'edizione 2026 della Festa delle Offerte Prime: 48 ore di sconti e promo su Amazon, qui trovi i migliori affari tecnologici.
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Per le prossime 48 ore, la Festa delle Offerte Prime proporrà migliaia di sconti e promozioni su Amazon. Qui è dove ti segnaliamo le migliori occasioni relative alla tecnologia, per risparmiare su articoli e dispositivi che ti torneranno utili nella vita di tutti i giorni. O per portarti avanti in vista delle festività, iniziando a pensare ai regali da fare. Un esempio? La nuova Fire TV Stick 4K a -52%.

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Le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime

Partiamo proprio da questa, la Fire TV Stick 4K di ultima generazione. Cambiano il design e il telecomando (con un tasto personalizzabile), così come le prestazioni, aumentate fino al 40%. Può essere tua al prezzo di soli 35,99 euro.

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Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K semplice, nuovo telecomando Fire TV, tutte le tue app in un unico posto, TV in diretta gratuita, trova i contenuti più velocemente con Alexa+

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Se stai cercando uno smartphone pieghevole, non lasciarti sfuggire l’offerta sul Samsung Galaxy Z Fold8, che con il suo formato wide ha già conquistato il favore di molti.

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Samsung Galaxy Z Fold8, 256GB, Lavender [Versione Italiana]

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Non possiamo non segnalare lo sconto interessante sull’Apple Watch Series 11 nella sua versione GPS + Cellular con cassa da 46 mm. È il momento giusto per metterlo al polso.

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Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, Cassa 46 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero - e M/L

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Tra gli smartphone di fascia media spicca invece la promozione su Google Pixel 10a. Se stai cercando un Android affidabile e supportato per molti anni, è quello giusto.

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Google Pixel 10a - 7 anni di nuovi aggiornamenti e funzionalità, oltre 30 ore di autonomia, Guida fotografica, Gemini Live, Sicurezza Pixel - Viola lavanda, 256GB

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In ambito tablet, il modello Xiaomi Pad 8 è perfetto per chi non vuole mai separarsi dai suoi contenuti preferiti. Ha anche una batteria da 9.200 mAh per un’autonomia molto elevata. Lo trovi in offerta su Amazon per l’evento che ha appena preso il via.

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XIAOMI Pad 8, Tablet 8+256 GB, Verde Pino, Snapdragon® 8s Gen 4

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È ottimo anche il forte sconto su Acer Nitro V 15, il notebook gaming con scheda video dedicata e refresh rate da 165 Hz per una fluidità senza compromessi.

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Acer Nitro V 15 | Notebook Gaming | 15.6

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Qualità assoluta anche per l’audio delle cuffie wireless Bose QuitComfort con cancellazione del rumore. Oggi le trovi in promozione.

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Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, Blu ghiaccio - Edizione limitata

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Se invece preferisci auricolari senza fili, dai uno sguardo alla promo su realme Buds T500 Pro. Sono a prezzo stracciato.

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Tra i set a mattoncini vale la pena segnalare quello sul Game Boy di LEGO. Lo sconto di oggi lo rende un must have assoluto, da collezionare e da regalare.

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Completiamo la carrellata con un televisore di alto livello: LG OLEV evo AI da 55 pollici, della serie C5. Non lasciati sfuggire la promozione dedicata e mettilo in salotto.

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Tutto ciò di cui hai bisogno per partecipare alla Festa delle Offerte Prime e risparmiare sui tuoi acquisti è l’abbonamento Prime. Approfitta dei 30 giorni di prova gratis: attivala subito e inizia lo shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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