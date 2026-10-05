Festa delle Offerte Prime 2026 al via: ecco gli affari più interessanti

Per le prossime 48 ore, la Festa delle Offerte Prime proporrà migliaia di sconti e promozioni su Amazon. Qui è dove ti segnaliamo le migliori occasioni relative alla tecnologia, per risparmiare su articoli e dispositivi che ti torneranno utili nella vita di tutti i giorni. O per portarti avanti in vista delle festività, iniziando a pensare ai regali da fare. Un esempio? La nuova Fire TV Stick 4K a -52%.

Le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime

Partiamo proprio da questa, la Fire TV Stick 4K di ultima generazione. Cambiano il design e il telecomando (con un tasto personalizzabile), così come le prestazioni, aumentate fino al 40%. Può essere tua al prezzo di soli 35,99 euro.

Se stai cercando uno smartphone pieghevole, non lasciarti sfuggire l’offerta sul Samsung Galaxy Z Fold8, che con il suo formato wide ha già conquistato il favore di molti.

Non possiamo non segnalare lo sconto interessante sull’Apple Watch Series 11 nella sua versione GPS + Cellular con cassa da 46 mm. È il momento giusto per metterlo al polso.

Tra gli smartphone di fascia media spicca invece la promozione su Google Pixel 10a. Se stai cercando un Android affidabile e supportato per molti anni, è quello giusto.

In ambito tablet, il modello Xiaomi Pad 8 è perfetto per chi non vuole mai separarsi dai suoi contenuti preferiti. Ha anche una batteria da 9.200 mAh per un’autonomia molto elevata. Lo trovi in offerta su Amazon per l’evento che ha appena preso il via.

È ottimo anche il forte sconto su Acer Nitro V 15, il notebook gaming con scheda video dedicata e refresh rate da 165 Hz per una fluidità senza compromessi.

Qualità assoluta anche per l’audio delle cuffie wireless Bose QuitComfort con cancellazione del rumore. Oggi le trovi in promozione.

Se invece preferisci auricolari senza fili, dai uno sguardo alla promo su realme Buds T500 Pro. Sono a prezzo stracciato.

Tra i set a mattoncini vale la pena segnalare quello sul Game Boy di LEGO. Lo sconto di oggi lo rende un must have assoluto, da collezionare e da regalare.

Completiamo la carrellata con un televisore di alto livello: LG OLEV evo AI da 55 pollici, della serie C5. Non lasciati sfuggire la promozione dedicata e mettilo in salotto.

Tutto ciò di cui hai bisogno per partecipare alla Festa delle Offerte Prime e risparmiare sui tuoi acquisti è l’abbonamento Prime. Approfitta dei 30 giorni di prova gratis: attivala subito e inizia lo shopping.