 Festa delle Offerte Prime al via: come partecipare e risparmiare
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Festa delle Offerte Prime al via: come partecipare e risparmiare

Torna la Festa delle Offerte Prime di Amazon con migliaia di sconti su elettronica, informatica, casa e abbigliamento: come partecipare.
Festa delle Offerte Prime al via: come partecipare e risparmiare
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Torna la Festa delle Offerte Prime di Amazon con migliaia di sconti su elettronica, informatica, casa e abbigliamento: come partecipare.
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Sta per iniziare la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Trovi già online la pagina dedicata all’evento, che torna per l’edizione 2026 nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con migliaia di promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. Tutto ciò che ti serve per partecipare è l’abbonamento Prime, nient’altro. Se non lo hai ancora fatto, puoi attivare la prova gratuita.

Partecipa alla Feste delle Offerte Prime

Come partecipare alla Festa delle Offerte Prime

Ci sono già disponibili parecchi sconti di cui approfittare in anteprima. Uno su tutti, quello che vede protagonista la nuova Fire TV Stick 4K a -52%, appena lanciata e già a meno di metà prezzo rispetto al listino.

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Non ti resta che sfogliare il catalogo e trovare l’occasione giusta per te. Puoi risparmiare sui prodotti dell’elettronica e dell’informatica, ma anche sugli articoli per la casa, sull’abbigliamento e molto altro ancora.

L'edizione 2026 della Festa delle Offerte Prime andrà in scena su Amazon il 6 e 7 ottobre

Come già anticipato, tutto ciò che serve è un abbonamenti Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare i 30 giorni di prova gratuita e accedere senza spese a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, comprese le spedizioni senza spese aggiuntive e lo streaming di film, serie e partite su Prime Video.

Come ormai da tradizione, la Festa delle Offerte Prime dà il via alla lunga stagione dello shopping che ci porterà fino alle festività. Se sei interessato, verifica anche la possibilità di pagare a rate nelle schede dei singoli prodotti: grazie alla collaborazione con Cofidis, Amazon permette di farlo su importi da 60 a 3.000 euro.

Partecipa alla Feste delle Offerte Prime

Ecco alcune delle promozioni anticipate di cui puoi già approfittare con l’iscrizione a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
5 ott 2026
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