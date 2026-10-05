Festa delle Offerte Prime al via: come partecipare e risparmiare

Sta per iniziare la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Trovi già online la pagina dedicata all’evento, che torna per l’edizione 2026 nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con migliaia di promozioni in tutte le categorie dell’e-commerce. Tutto ciò che ti serve per partecipare è l’abbonamento Prime, nient’altro. Se non lo hai ancora fatto, puoi attivare la prova gratuita.

Come partecipare alla Festa delle Offerte Prime

Ci sono già disponibili parecchi sconti di cui approfittare in anteprima. Uno su tutti, quello che vede protagonista la nuova Fire TV Stick 4K a -52%, appena lanciata e già a meno di metà prezzo rispetto al listino.

Non ti resta che sfogliare il catalogo e trovare l’occasione giusta per te. Puoi risparmiare sui prodotti dell’elettronica e dell’informatica, ma anche sugli articoli per la casa, sull’abbigliamento e molto altro ancora.

Come già anticipato, tutto ciò che serve è un abbonamenti Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare i 30 giorni di prova gratuita e accedere senza spese a tutti i vantaggi inclusi nella sottoscrizione, comprese le spedizioni senza spese aggiuntive e lo streaming di film, serie e partite su Prime Video.

Come ormai da tradizione, la Festa delle Offerte Prime dà il via alla lunga stagione dello shopping che ci porterà fino alle festività. Se sei interessato, verifica anche la possibilità di pagare a rate nelle schede dei singoli prodotti: grazie alla collaborazione con Cofidis, Amazon permette di farlo su importi da 60 a 3.000 euro.

Ecco alcune delle promozioni anticipate di cui puoi già approfittare con l’iscrizione a Prime.