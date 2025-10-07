 La Festa delle Offerte Prime fa crollare il prezzo degli AirPods 4
Qualità firmata Apple per gli AirPods 4: per la Festa delle Offerte Prime, Amazon ha portato gli auricolari wireless al minimo storico.
Qualità firmata Apple per gli AirPods 4: per la Festa delle Offerte Prime, Amazon ha portato gli auricolari wireless al minimo storico.

C’è uno sconto su Amazon che farà gola a tutti coloro che vogliono allungare le mani su AirPods 4. In questo momento, gli auricolari wireless del catalogo Apple sono proposti al loro prezzo minimo storico, mai così convenienti. L’occasione fa parte della Festa delle Offerte Prime, evento promozionale che ha preso il via oggi sull’e-commerce e proseguirà fino a domani.

Prezzo minimo storico per Apple AirPods 4

Rispetto alle generazioni precedenti sono stati rinnovati nel design per un comfort maggiore, risultando più comodi da indossare e restando ben fermi durante il movimento. Integrano il supporto all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, per riprodurre un suono avvolgente in ogni situazione. Di ogni cosa si occupa il chip H2 progettato dalla mela morsicata, incluso l’isolamento vocale che migliora la qualità delle chiamate. Ci sono poi la compatibilità con Siri, l’autonomia fino a 30 ore con la custodia e la ricarica tramite porta USB-C, senza dimenticare la certificazione IPX4 per la resistenza a polvere, sudore e acqua. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Un dettaglio degli auricolari wireless Apple AirPods 4

In questo momento puoi comprare gli AirPods 4 di Apple al prezzo finale di soli 116 euro, il più basso di sempre. Lo sconto è significativo, considerando che da listino costerebbero 149 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro un paio di giorni al massimo.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

Partecipa alla Festa delle Offerte Prime e risparmia sugli acquisti in ogni categoria dell’e-commerce. Ti basta un account Prime, lo stesso che ti permette di guardare film e serie in streaming su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
7 ott 2025
