Festa delle Offerte Prime: Garmin Forerunner 255 crolla a -130€

Garmin Forerunner 255 è uno degli smartwatch più desiderati da chi fa dell’attività fisica una parte integrante della propria quotidianità: oggi lo puoi acquistare approfittando di uno sconto pari a 130 euro che lo porta al suo prezzo minimo storico. Non si tratta di un errore, ma di una delle migliori occasioni proposte da Amazon in occasione dell’evento Festa delle Offerte Prime che prende il via proprio oggi sull’e-commerce.

Garmin Forerunner 255 è in super offerta su Amazon

Comodo da indossare e ricco di funzionalità molto utili, l’orologio monitora costantemente lo stato di salute rilevando parametri come la variabilità della frequenza cardiaca e la qualità del sonno, generando in automatico un report dettagliato. Inoltre, supporta decine di modalità di allenamento con un tracciamento preciso delle prestazioni. È leggero, realizzato con materiali resistenti al sudore, ha un’autonomia elevata e lo puoi sfruttare anche per i pagamenti nei negozi. Dai uno sguardo alla descrizione completa per tutte le altre informazioni che cerchi.

In questo momento, puoi mettere al polso Garmin Forerunner 255 al prezzo finale di soli 219 euro, approfittando di un imperdibile sconto di 130 euro rispetto al listino ufficiale. È la versione con cassa da 46 mm nella colorazione Tidal Blue. È inoltre possibile contare sulla spedizione gratuita affidata alla rete logistica di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.

