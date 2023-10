Festa delle Offerte Prime: le migliori chiavette USB in offerta

Ha preso il via la Festa delle Offerte Prime su Amazon ed è l’occasione perfetta per chi vuol acquistare una chiavetta in forte sconto. Qui proponiamo una selezione delle pendrive in promozione oggi sull’e-commerce, da quelle compatibili anche con gli smartphone ai modelli più classici da utilizzare su computer.

Le migliori pendrive in offerta nella Festa delle Offerte Prime

Partiamo da quella di KOOTION che può essere tua al prezzo di 10,99 euro invece di 18,99 euro, grazie allo sconto del 42% proposto in questa occasione. Ha due connettori: Type-A da una parte e Type-C dall’altra, entrambi con cappucci protettivi.

Design decisamente diverso per il flash drive OTG di ZARMST, progettato proprio con l’obiettivo di espandere la memoria dei dispositivo mobile. Ha una capacità di ben 256 GB ed è in offerta a 35,99 euro invece di 45,99 euro, con uno sconto del 22%

Spinta dalla velocità della tecnologia USB 3.0, l’unità da 64 GB di RAOYI ha un doppio connettore ed è in vendita al prezzo di soli 10,99 euro invece di 19,99 euro (-45%).

Chi vuol fare i pieno di unità, ha a disposizione oggi l’offerta di Vansuny che ne propone ben cinque da 64 GB a soli 24,99 euro invece di 46,99 euro con uno sconto del 47%. Anche in questo caso, si tratta di chiavette USB 3.0.

Concludiamo la carrellata con il modello di Anyoug da 256 GB dotato di doppio connettore: Type-A e Type-C e fornito con un adattatore aggiuntivo. Ideale sia per computer che per smartphone e tablet, è in offerta al prezzo di 39,99 euro invece di 89,99 euro come da listino, con uno sconto di 50 euro (-56%).

Per consultare la lista completa di tutte le pendrive in sconto durante l’evento di Amazon è sufficiente visitare la pagina dedicata sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.