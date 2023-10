MSI Katana GF66: -550€ sul notebook gaming nella Festa Prime

Amazon taglia il prezzo di MSI Katana GF66, proponendo il notebook da gaming con uno sconto di ben 550 euro in occasione della Festa delle Offerte Prime. Un affare da cogliere al volo per chi non accetta compromessi quando c’è da giocare su PC al massimo della risoluzione e senza cali di framerate.

Notebook da gaming in sconto: l’affare MSI

Ecco le specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento da 144 Hz, processore Intel Core i7-12700H, scheda video dedicata NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe 4.0 da 512 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth, altoparlanti, webcam con microfono, tastiera retroilluminata, sistema di raffreddamento ottimizzato e grande autonomia. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare il notebook da gaming MSI Katana GF66 al prezzo finale di 849 euro invece di 1.399 euro come da listino, approfittando di uno sconto di 550 euro. Non sappiamo fino a quando durerà la promozione, considerando quanto sia conveniente: meglio affrettarsi.

Per approfittare degli sconti proposti da Amazon durante la Festa delle Offerte Prime è sufficiente un abbonamento Prime attivo. Se non lo hai, puoi attivare subito la prova gratuita di 30 giorni, così da accedere immediatamente all’evento e a tutti gli altri vantaggi inclusi nella sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.