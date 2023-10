Festa delle Offerte Prime: -300€ sul notebook HP 15s

Perfetto per il lavoro e per lo studio, HP 15s è il notebook che Amazon ha deciso di mettere in sconto di 300 euro rispetto al listino ufficiale per festeggiare l’inizio della Festa delle Offerte Prime. Agli interessati consigliamo di approfittarne subito, prima di un quasi inevitabile sold out. Passiamo in rassegna i suoi principali punti di forza.

HP 15s: il notebook è un affare nell’evento Amazon

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Ecco di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1235U, chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM, SSD da 512 GB per l’archiviazione, Wi-Fi, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti e tutte le porte di connessione necessarie. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

La promozione in corso permette di acquistare il notebook HP 15s nella configurazione appena descritta al prezzo finale di 499 euro invece di 799 euro, grazie allo sconto di 300 euro sul listino applicato in automatico da Amazon.

