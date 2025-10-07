 Festa Offerte Prime: le nuove CMF Headphone Pro già in sconto
Le nuove cuffie wireless over-ear CMF Headphone Pro, appena lanciate, sono già in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.
Le nuove cuffie wireless over-ear CMF Headphone Pro, appena lanciate, sono già in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime.

Nothing ha appena lanciato CMF Headphone Pro, le nuove cuffie wireless over-ear del marchio: le trovi già in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. I punti di forza? Il design, innanzitutto, poi l’autonomia fino a 100 ore con una sola ricarica e i driver da 40 mm che assicurano una qualità sonora senza compromessi. Sono la scelta ideale per chi trascorre molto tempo ascoltando musica, podcast o qualsiasi altro tipo di contenuto multimediale.

Integrano una tecnologia avanzata per la cancellazione del rumore attiva e controlli tattili intuitivi per gestire facilmente il volume e la riproduzione. Ci sono poi il supporto all’audio spaziale con modalità Cinema e Concerto, a LDAC e Hi-Res. Ancora, i cuscinetti auricolari avvitabili facilitano la pulizia e la sostituzione, assicurando comfort e igiene costanti nel tempo. Tutte le altre informazioni sono riportate nella scheda completa.

Al prezzo di soli 79 euro è un affare da cogliere al volo, invece di 99 euro come da listino. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici promozionali. Scegli la colorazione che preferisci tra grigio scuro, grigio chiaro, verde chiaro, la spesa finale non cambia. La disponibilità è immediata e c’è la consegna gratis in un solo giorno. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

L’evento dedicato alla Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 8 ottobre, con migliaia di sconti proposti per ogni categoria dell’e-commmerce. Tutto ciò di cui hai bisogno per partecipare è un account Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
