Festa Offerte Prime: SSD WD_BLACK (1TB) per PS5 a -62%

Hai finito lo spazio nella memoria interna di PS5? Ecco la soluzione: lo sconto del 62% sul prezzo di listino per l’unità SSD da 1 TB della linea WD_BLACK SN850, certificata da Sony per l’utilizzo con la sua console next-gen. Ci puoi salvare i nuovi giochi senza dover cancellare quelli già in archivio. La promozione fa parte dell’evento Festa delle Offerte Prime appena iniziato su Amazon.

WD_BLACK SN850: SSD 1 TB per PS5 a -62%

Nessun compromesso sulla velocità da 7.000 MB/s in lettura e fino a 5.300 MB/s in scrittura, per prestazioni da top di gamma sfruttando la tecnologia PCIe Gen 4. Sul fronte del design è presente un dissipatore di calore all-in-one che si installa facilmente nello slot di espansione M.2. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 89 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita (fino a esaurimento scorto), la SSD da 1 TB della linea WD_BLACK SN850 è un affare da cogliere al volo. Agli interessati consigliamo di non perdere tempo e di approfittarne subito per non rimanere a bocca asciutta: il sold out è dietro l’angolo.

