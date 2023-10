Festa Offerte Prime: WD, HDD da 5 TB a prezzo stracciato

Con uno sconto di 71 euro sul listino, il disco fisso esterno da 5 TB della gamma WD My Passport Ultra è senza dubbio tra gli affari migliori nella Festa delle Offerte Prime che ha appena preso il via su Amazon. Abbastanza capiente da accogliere ogni contenuto, leggero, solido e facilmente trasportabile, è adatto all’archiviazione dei documenti e non solo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

WD My Passport Ultra: 5 TB in forte sconto

Compatibile anche con le console come PS5 e Xbox Series X/S, è dotato di connettore USB-C e si basa sulla tecnologia USB 3.0 per assicurare una velocità elevata nel trasferimento dei dati. Include il software per effettuare i backup automatici e supporta la crittografia hardware AES a 256-bit. Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte del design, come dimostra l’elegante colorazione Blu della scocca protettiva. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, oggi c’è la possibilità di acquistare il disco fisso esterno da 5 GB della linea WD My Passport Ultra al prezzo finale di 142 euro invece di 203 euro come da listino. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno (salvo esaurimento scorte): il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne il prima possibile.

