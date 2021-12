pCloud Premium Plus: 2 TB per sempre (sconto 64%)

Dove conservare le foto e i video delle festività natalizie? A questa domanda risponde pCloud, la software house svizzera che offre un servizio di cloud storage molto affidabile e soprattutto senza abbonamento. Il piano Premium Plus è infatti disponibile “a vita” (come il pieno Premium da 500 GB), ovvero con un pagamento una tantum al momento della sottoscrizione. Grazie alla promozione in corso è possibile ottenere 2 TB di spazio con uno sconto del 64%.

pCloud Premium Plus: 2 TB a 350 euro

Come detto, Premium Plus include 2 TB di spazio, sufficienti per conservare migliaia di foto, video e documenti vari. Le funzionalità sono comuni a tutti i piani e suddivisi in sei categorie. Per accedere ai file è possibile utilizzare l'interfaccia web oppure pCloud Drive (un hard disk virtuale). Gli utenti possono scegliere di mantenere copie solo sul cloud oppure anche sul dispositivo locale. Non manca ovviamente la sincronizzazione automatica e selettiva.

È possibile effettuare il caricamento remoto copiando solo l'URL dei file e recuperare i vecchi file fino a 30 giorni prima. Il servizio offre inoltre l'anteprima dei documenti, lo streaming audio e video tramite player integrato, condivisione di file e cartelle, backup da Facebook, Dropbox, Google Drive, Google Foto e OneDrive.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza. pCloud utilizza i protocolli SSL/TLS, la crittografia AES a 256 bit per i file e la ridondanza (5 copie su server differenti). Chi vuole anche la crittografia lato client può sfruttare pCloud Crypto (gratis per 14 giorni).

Il piano Premium Plus da 2 TB è disponibile a 350 euro, invece di 980 euro (sconto del 64%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal.