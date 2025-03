Festa di Primavera su Amazon: il mouse gaming di MSI a soli 8,99€

Al prezzo stracciato di soli 8,99 euro, MSI FORGE GM300 è una scelta quasi obbligata se stai cercando il tuo nuovo mouse da gaming cablato. Il forte sconto è merito di quanto proposto oggi da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento iniziato oggi che celebra l’arrivo della bella stagione (e che andrà avanti fino al 31 marzo).

MSI FORGE GM300: il mouse da gaming è in offerta

È caratterizzato da un design simmetrico che lo rende adatto anche ai mancini e integra ben 7 pulsanti, senza dimenticare l’illuminazione RGB LED che gli conferisce un design davvero unico. Ha un peso di soli 118 grammi ed è progettato per garantire sia la velocità nel rilevare i movimenti che la precisione. Il sensore da 7.200 dpi può essere regolato attraverso un semplice tasto. Il cavo in dotazione è lungo 1,5 metri e termina con un connettore USB standard. Scopri di più nella scheda completa.

Grazie alla promozione in corso puoi acquistare il mouse da gaming MSI FORGE GM300 al prezzo stracciato di soli 8,99 euro, il più basso di sempre da quando è in vendita. Il voto medio assegnato da più di 2.500 recensioni pubblicate dai clienti è 4,5/5. Vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratuita, assicurata entro un paio di giorni direttamente a casa.

