Festa Prime: l'affare è il caricabatterie 68 W con due USB-C a -26%

Con le sue due porte USB-C e il supporto alla tecnologia GaN, il caricabatterie Amazon Basics da 68 W in sconto del 26% è un affare da cogliere al volo. C’è anche un indicatore LED che si illumina quando è collegato a una presa, per aiutarti a trovarlo al buio senza dover accendere la luce. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato dall’e-commerce che si concluderà a mezzanotte.

Caricabatterie da 68 W con due USB-C in offerta

Occupa solo 6,6×2,9×6,2 centimetri, così da poterlo portare comodamente ovunque all’occorrenza, nello zaino, in borsa o in valigia. È l’ideale per alimentare e ricaricare la batteria di smartphone, tablet e altri gadget tecnologici, ma anche quella dei laptop come i MacBook. Al di là del suo design compatto e della versatilità che lo caratterizza, integra funzioni avanzate per la sicurezza che proteggono dai rischi di sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

È il prezzo più basso dell’ultimo anno, grazie alla promozione con il -26% che ti permette di acquistarlo a soli 18,99 euro. Con il caricabatterie da 68 W di Amazon Basics i tuoi dispositivi non rimarranno più a secco. La disponibilità è immediata. Aggiungiamo infine che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti è pari a 4,4 stelle su 5.

Ci sono migliaia di prodotti a prezzo scontato per la Festa delle Offerte Prime. L’evento dedicato allo shopping proseguirà fino a mezzanotte. Approfittane, ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che include o streaming su Prime Video: se non lo hai ancora fatto, inizia ora la prova gratis che durerà un mese.