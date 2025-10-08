Festa Prime: l'affare Sony se cerchi un impianto 5.1 per la TV

Sony HT-S40R è molto più di una semplice soundbar. Oggi in forte sconto su Amazon, è un vero e proprio impianto audio 5.1 in grado di trasformare il tuo salotto in una sala cinematografica. Ha una potenza totale di 600 W e vanta tecnologie avanzate come il supporto per Dolby Digital oltre che alla connettività Bluetooth per lo streaming della musica da dispositivi come smartphone e tablet. Vediamo cosa lo rende un must have nella sua categoria.

Sony HT-S40R in forte sconto per la Festa di Prime

Include un subwoofer cablato e due altoparlanti posteriori wireless. Crea un ambiente sonoro immersivo per sentirsi al centro dell’azione durante la visione dei film, degli episodi delle serie TV e di qualsiasi show. Il design è quello minimalista ed elegante tipico del brand, adatto a ogni stile di arredamento, con la griglia in metallo perforato e la possibilità di montaggio a parete. Tra le altre caratteristiche ci sono la connessione HDMI ARC (Audio Return Channel), l’ingresso ottico, quello analogico e tante modalità preimpostate come Cinema, Musica, Vocale e Notturna. Scopri di più nella pagina dedicata.

Oggi trovi Sony HT-S40R in sconto a soli 249 euro. La spesa è davvero irrisoria, considerando la qualità di un impianto audio 5.1 e l’affidabilità del marchio, tra i leader del mercato. È venduto e spedito da Sony con la consegna gratis direttamente a casa in pochi giorni. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon o codici.

Così come tutte le altre occasioni proposte durante la Festa delle Offerte Prime (terminerà a mezzanotte), anche questa è riservata in esclusiva ai membri Prime.