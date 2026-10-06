Festa Prime: forte sconto sulla TV 4K di Samsung (Neo QLED 65)

C’è anche la super promo sulla TV 4K da 65 pollici della gamma Samsung Neo QLED QN72H tra quelle online su Amazon per la Festa delle Offerte Prime. L’evento ha appena preso il via e andrà avanti fino a domani sera. È un’ottima occasione se stai cercando un nuovo televisore da mettere in salotto. Tra i punti di forza c’è anche il design AirSlim che lo rende molto sottile, perfetto da installare a parete se non lo si vuole appoggiare su una superficie.

L’offerta di Amazon sulla TV 4K di Samsung

Si basa sulla tecnologia Quantum Mini LED per una qualità delle immagini senza compromessi. La retroilluminazione avviene in zone concentrate per assicurare una nitidezza precisa e una maggiore luminosità in ogni fotogramma. Ci sono poi le ottimizzazioni dell’intelligenza artificiale, del processore NQ4 AI di seconda generazione e del Motion Xcelerator. È pronta per lo streaming, grazie alle funzionalità smart integrate che includono le app per l’accesso a tutte le piattaforme. C’è anche il telecomando Bluetooth con il tastierino numeri, molto comodo per muoversi tra i canali del digitale terrestre. A livello di funzionalità, Generative Wallpaper creare immagini uniche da utilizzare come sfondo, per personalizzare l’atmosfera dell’ambiente domestico. Scopri di più nella pagina dedicata sull’e-commerce.

Il forte sconto di oggi rispetto al listino rende Samsung Neo QLED QN72H più conveniente che mai, nella versione da 65 pollici. Amazon si occupa di vendere e spedire il televisore Ultra HD attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari.

La Festa delle Offerte Prime si concluderà domani. Se vuoi approfittarne ti basta un abbonamento Prime: attiva la prova gratuita in questo momento e accedi per 30 giorni a tutti i vantaggi inclusi.