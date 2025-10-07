 Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato

32 pollici di diagonale e risoluzione QHD per il monitor gaming LG UltraGear 32GS75Q: l'offerta fa parte della Festa di Prime su Amazon.
Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato
Entertainment Videogame Tecnologia Tv Monitor
32 pollici di diagonale e risoluzione QHD per il monitor gaming LG UltraGear 32GS75Q: l'offerta fa parte della Festa di Prime su Amazon.

La Festa delle Offerte Prime che è appena iniziata su Amazon è l’occasione giusta per mettere sulla scrivania un monitor gaming di fasci alta, a prezzo stracciato: il modello LG UltraGear 32GS75Q da 32 pollici è in sconto di ben 100 euro rispetto al listino ufficiale. La risoluzione è QHD (2560×1440 pixel). Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

 

Compra il monitor LG in sconto

LG UltraGear 32GS75Q, il monitor per il gaming

Garantisce un’esperienza visiva fluida e reattiva con tutti i titolo, grazie al refresh rate da 180Hz. Il pannello IPS ha un tempo di risposta ridotto a 1 ms per eliminare qualsiasi tipo di sfocatura ed effetto ghosting. Non mancano poi la compatibilità con le tecnologie G-SYNC e FreeSync per togliere di mezzo tearing e stuttering, senza dimenticare funzioni come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair e contatore FPS pensate espressamente per il gioco. Sul pannello posteriore sono presenti tre porte di collegamento, due HDMI e una DisplayPort, oltre al jack per le cuffie. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Le caratteristiche del monitor gaming LG UltraGear 32GS75Q

Puoi acquistare il monitor gaming LG UltraGear 32GS75Q da 32 pollici al prezzo finale di 279,99 euro, il più conveniente da quando è in vendita su Amazon. È venduto e spedito direttamente dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, senza intermediari, con la consegna gratis. Il voto medio assegnato da chi lo ha già messo sulla propria scrivania è 4,5/5.

LG UltraGear 32GS75Q Monitor Gaming 32″ IPS QHD (2560×1440), 180Hz, 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR 400, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero

Compra il monitor LG in sconto

Con la Festa delle Offerte Prime (l’evento andrà avanti anche domani) hai accesso a migliaia di sconti in tutte le categorie. Per partecipare non ti serve altro che l’abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tutti i Decoder Digitale Terrestre 2025 a meno di 30€ con la Festa delle Offerte Prime

Tutti i Decoder Digitale Terrestre 2025 a meno di 30€ con la Festa delle Offerte Prime
Android Auto: addio ai

Android Auto: addio ai "GameSnacks"
TV 4K: l'affare Hisense nella Festa delle Offerte Prime

TV 4K: l'affare Hisense nella Festa delle Offerte Prime
Soundbar Samsung a soli 89 euro per la Festa delle Offerte Prime

Soundbar Samsung a soli 89 euro per la Festa delle Offerte Prime
Tutti i Decoder Digitale Terrestre 2025 a meno di 30€ con la Festa delle Offerte Prime

Tutti i Decoder Digitale Terrestre 2025 a meno di 30€ con la Festa delle Offerte Prime
Android Auto: addio ai

Android Auto: addio ai "GameSnacks"
TV 4K: l'affare Hisense nella Festa delle Offerte Prime

TV 4K: l'affare Hisense nella Festa delle Offerte Prime
Soundbar Samsung a soli 89 euro per la Festa delle Offerte Prime

Soundbar Samsung a soli 89 euro per la Festa delle Offerte Prime
Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti