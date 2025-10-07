Festa Prime: ripetitore WiFi TP-Link a soli 13,71€, addio problemi di connessione

Per potenziare la copertura del tuo segnale WiFi, in modo da farlo arrivare anche alle zone meno coperte in casa e più soggette a ostacoli come muro e distanza, il ripetitore wireless TP-Link TL-WA850RE è semplicemente perfetto. Oggi puoi prenderlo su Amazon in offerta a soli 13,71 euro per la Festa delle Offerte Prime: occasione attiva fino alle 23.59 di domani 8 ottobre.

Il ripetitore fa tutto quello che ti aspetti da un prodotto del genere: assicura una velocità fino a 300 Mbps sulla banda 2.4GHz ed è pensato con un design a presa a muro che lo rende discreto e immediato da installare. Ti basterà infatti collegarlo a una presa elettrica, premere il pulsante WPS sul router e sul dispositivo e la tua rete sarà immediatamente estesa.

Ancora meglio, è dotato di una porta LAN integrata con cui collegare dispositivi per una connessione ancora più stabile, utile magari per smart TV, decoder o console dal gioco. Grazie al LED intelligente saprai anche a quanto ammonta la potenza del segnale ricevuto dal router così che tu possa trovare facilmente il punto migliore per posizionarlo.

Compatibile con tutti i router WiFi, a soli 13,71 euro questo extender ti permetterà di avere una connessione perfetta in ogni angolo della casa.