 Festa Prime: ripetitore WiFi TP-Link a soli 13,71€, addio problemi di connessione
Con questo ripetitore extender TP-Link potrai finalmente dire addio ai problemi di connessione in casa.
Tecnologia Wifi
Per potenziare la copertura del tuo segnale WiFi, in modo da farlo arrivare anche alle zone meno coperte in casa e più soggette a ostacoli come muro e distanza, il ripetitore wireless TP-Link TL-WA850RE è semplicemente perfetto. Oggi puoi prenderlo su Amazon in offerta a soli 13,71 euro per la Festa delle Offerte Prime: occasione attiva fino alle 23.59 di domani 8 ottobre.

Ripetitore extender WiFi

Il ripetitore fa tutto quello che ti aspetti da un prodotto del genere: assicura una velocità fino a 300 Mbps sulla banda 2.4GHz ed è pensato con un design a presa a muro che lo rende discreto e immediato da installare. Ti basterà infatti collegarlo a una presa elettrica, premere il pulsante WPS sul router e sul dispositivo e la tua rete sarà immediatamente estesa.

TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua copertura Wi-Fi, Compatibile con tutti i modem router wifi, Bianco

14,44 19,99€ -28%
Ancora meglio, è dotato di una porta LAN integrata con cui collegare dispositivi per una connessione ancora più stabile, utile magari per smart TV, decoder o console dal gioco. Grazie al LED intelligente saprai anche a quanto ammonta la potenza del segnale ricevuto dal router così che tu possa trovare facilmente il punto migliore per posizionarlo.

Compatibile con tutti i router WiFi, a soli 13,71 euro questo extender ti permetterà di avere una connessione perfetta in ogni angolo della casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto
Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile

Fino al 30 settembre: 5G incluso e attivazione gratuita con Kena Mobile
WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese

WINDTRE Super Fibra: Wi-Fi 7, Prime incluso e GIGA illimitati a 24,99 € al mese
Super Fibra WINDTRE: velocità record, Prime incluso e GIGA illimitati a soli 24,99 €

Super Fibra WINDTRE: velocità record, Prime incluso e GIGA illimitati a soli 24,99 €
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
7 ott 2025
