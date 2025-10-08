Festa Prime: risparmia sul bundle con Echo Dot e Tapo L530EA

Con la Festa delle Offerte Prime in corso su Amazon (solo fino a mezzanotte), le occasioni non mancano: qui è dove ti segnaliamo quella che taglia il prezzo del bundle che unisce Echo Dot a Tapo L530EA. Due dispositivi per la casa, diversi e complementari, che possono essere associati per integrarsi nell’ecosistema della smart home. Diamo uno sguardo veloce alle loro caratteristiche principali, per capire cosa rende l’offerta un affare da cogliere al volo.

Lo speaker Echo Dot e la lampadina Tapo L530EA

Uno è lo smart speaker con Alexa, progettato direttamente da Amazon per offrire un’esperienza audio di livello assoluto durante la riproduzione di contenuti come musica e podcast, senza dimenticare l’accesso a funzionalità e skill dell’intelligenza artificiale tramite comandi vocali. L’altra, invece, è la lampadina intelligente di TP-Link che può riprodurre 16 milioni di colori personalizzando l’illuminazione delle stanze, consumi ridotti al minimo e controllabile anche da remoto con un’applicazione installata sullo smartphone. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire tutti gli altri dettagli.

Insieme, il bundle è proposto al prezzo di soli 34,99 euro, con un forte sconto rispetto al listino. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, la riduzione della spesa è applicata in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce. Per l’eventuale restituzione con rimborso c’è tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.

L’accesso alla Festa delle Offerte Prime è riservato ai membri Prime. Si tratta infatti di un evento organizzato da Amazon in esclusiva per i suoi abbonati. Andrà avanti fino a mezzanotte: ti rimangono poche ore per partecipare e risparmiare sugli acquisti in ogni categoria, dalla casa all’elettronica, dagli articoli del fai da te all’informatica, fino a videogiochi, abbigliamento, cura della persona e così via.