Festa Prime: smart TV (65'', QLED) Toshiba a prezzo stracciato

La Festa delle Offerte Prime su Amazon sta per terminare, ma c’è ancora tempo per qualche promozione imperdibile, come quella che taglia il prezzo della Smart TV da 65 pollici di Toshiba (65QV2363DA). Lo schermo con pannello QLED è perfetto per la visione di film, serie, show ed eventi sportivi con una qualità impeccabile.

Smart TV (65 pollici) di Toshiba in forte sconto

Il sistema operativo VIDAA include tutte le applicazioni per lo streaming da servizi come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube e molti altri. Non manca ovviamente il pieno supporto al digitale terrestre di ultima generazione per ricevere ogni canale, ci sono l’integrazione di Alexa e una vasta gamma di opzioni per i collegamenti, sia cablati che in modalità wireless. Degno di nota il design con una cornice ultrasottile e la possibilità di montaggio a parete. Dai uno sguardo alla descrizione tecnica per tutti gli altri dettagli.

Le caratteristiche di questa Smart TV 4K la rendono perfetta per il salotto e per le stanze più grandi della casa. Al prezzo finale di soli 429 euro è un vero affare (di recente non è mai scesa sotto i 539 euro), lo sconto è applicato in automatico. La disponibilità è immediata, vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce e c’è anche la consegna gratuita. Verifica le tempistiche nella scheda completa.

Ultimo giorno per la Festa delle Offerte Prime su Amazon. L’iniziativa, dedicata allo shopping autunnale e riservata ai membri Prime, terminerà a mezzanotte. Attiva subito la tua prova di 30 giorni per accedere senza spese a tutti inclusi, a partire dallo streaming su Prime Video, perfetto per mettere alla prova il tuo nuovo televisore di ultima generazione.