Come vedere Feyenoord-Roma in diretta streaming

Feyenoord-Roma apre i quarti di finale di Europa League, con una sfida in scena in Olanda. Una prova di maturità per i giallorossi, il cui obiettivo è quello di allungare le mani su un risultato utile per poi decidere la qualificazione nel ritorno dell’Olimpico. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:45 di giovedì 13 aprile, nella cornice dello stadio de Kuip di Rotterdam. C’è la possibilità di vederla in diretta streaming.

Europa League: guarda Feyenoord-Roma in streaming

I padroni di casa arrivano al match in gran forma, da capolista del campionato nazionale Eredivisie e dopo aver superato senza difficoltà lo Shakhtar Donetsk agli ottavi. Un ostacolo di certo non semplice per gli uomini di Mourinho, terzi in Serie A e capaci di eliminare gli spagnoli del Real Sociedad nel turno scorso.

Sono due le alternative a disposizione dei tifosi per guardare la partita: la prima passa per lo streaming su DAZN, la seconda invece per la diretta trasmessa da Sky e NOW. In entrambi i casi è garantita la telecronaca in italiano.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Slot e Mourinho.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther, Peders, Trauner, Hancko, Hartman, Wieffer, Kocku, Szymanski, Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi;

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Come vedere la partita dall’estero

Chi si trova all’estero e vuol guardare Feyenoord-Roma senza rinunciare alla telecronaca in italiano lo può fare grazie alla portabilità transfrontaliera offerta dalle piattaforme. Attenzione però: connettendosi da una rete Wi-Fi aperta, pubblica o condivisa (ad esempio quella di un albergo) è bene non trascurare eventuali minacce alla sicurezza.

Infatti, la protezione di dati e privacy non deve mai essere messa in discussione. Il consiglio è di affidarsi a una soluzione dedicata, come quella all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto), per qualsiasi attività online incluso lo streaming. Il pacchetto include una Virtual Private Network con server in tutto il mondo, un antivirus costantemente aggiornato, un gestore delle password e lo spazio crittografato sul cloud per il backup dei contenuti.

