FFmpeg supporta ora l'upscaling AMD FSR e il decoder AMF

La libreria FFmpeg si è aggiornata questa settimana con importanti novità in termini di supporto a nuove tecnologie a beneficio della riproduzione multimediale. Oltre ad aver migliorato l’accelerazione con le nuove GPU Nvidia RTX 5000, gli sviluppatori hanno anche lavorato per quanto riguarda le tecnologie AMD, aggiungendo interessanti novità nella nuova versione del codec, come il decoder AMF (Advanced Media Framework) e l’upscaling FSR.

FFmpeg si aggiorna con AMD FSR e il decoder AMF

Mentre FFmpeg supportava già AMF per quanto riguarda la codifica, la nuova versione completa ora il supporto anche nella decodifica video con “AMFDEC”, che viene introdotto direttamente nella libreria libavcodec del software. Ciò consente di supportare la riproduzione di video H.264, H.265/HEVC e AV1.

Insieme a queste aggiunte, il codec si aggiorna anche con AMF VPP e super resolution, ovvero dei filtri che permettono di utilizzare l’accelerazione hardware AMF sulle Radeon, attraverso il componente “vpp_amf”, il quale include semplici algoritmi per il ridimensionamento e la conversione del colore. Quello che c’è di interessante è il filtro “sr_amf” dedicato all’upscaling video, il quale supporta algoritmi di ridimensionamento avanzati come quelli che si trovano in FidelityFX Super Resolution.

Il supporto upscaling per AMFDEC, insieme ad FSR consentiranno a FFmpeg di offrire una maggior qualità video, anche con risoluzioni elevate e migliori prestazioni per la fruizione dei contenuti multimediali anche nelle distribuzioni Linux.

Insieme a queste novità e i filtri video, sempre su AMF viene aggiunto il contesto hwcontext_amf tra gli encoder, i decoder e i filtri, allo scopo di poter bypassare le copie di memoria nella RAM host. In questo modo, è possibile avere accesso diretto alla memoria video dalla CPU, insieme a prestazioni sensibilmente migliori nelle pipeline AMF complete, un controllo per la gestione dell’alimentazione VCN per i decoder e molto altro. AMD dovrebbe anche fornire un’API più completa per quanto riguarda l’acceleratore multimediale MA350.