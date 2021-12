FFP2 e tamponi gratis: la richiesta del Codacons

L'ultimo decreto approvato a tema COVID, il DL Festività del 23 dicembre, impone tra le altre cose l'obbligo di indossare mascherine FFP2 in luoghi chiusi come cinema e teatri, ma anche sui mezzi di trasporto e negli stadi. Il rischio che la corsa all'acquisto possa innescare un aumento dei prezzi è concreto (al momento è possibile comprarle online a partire da circa 0,50 euro cadauna), per questo c'è chi chiede siano distribuite gratis.

Codacons: FFP2 e tamponi gratis per i vaccinati

Va detto che il Governo ha confermato di aver vagliato l'ipotesi di prevedere prezzi calmierati, senza poi però fornire alcun aggiornamento sull'esito della proposta.

Il Codacons chiede invece di distribuirle in modo del tutto gratuito, ma solamente a coloro che si sono sottoposti al vaccino, al fine di evitare che l'esito di un'eventuale speculazione possa pesare sulle già provate tasche dei cittadini. Riportiamo di seguito le parole del presidente Carlo Rienzi.

… chiediamo al Governo di rendere gratuiti sia i tamponi, sia le mascherine FFP2, per tutti i cittadini vaccinati, seguendo l'esempio di altri paesi europei, perché è inaccettabile che le disposizioni in materia sanitaria si trasformino in un enorme business per pochi e in una spesa ingente per la collettività.

Lo stesso vale per i tamponi, riportando in auge una richiesta più volte avanzata da ottobre in poi, quando il Green Pass è diventato obbligatorio anche per l'accesso ai luoghi di lavoro. Solo nella giornata di ieri ne sono stati eseguiti oltre 1,22 milioni con esito negativo. La questione è stata affrontata anche dal generale Figliuolo, che ha messo sullo stesso piano le code formate fuori dalle farmacie a quelle dei negozi in occasione del Black Friday.

