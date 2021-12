Green Pass, FFP2 e quarantene: si, ma ci sono i controlli?

Chi non vede spesso è portato a non credere: è un principio evangelico che nella storia si conferma ogni singolo giorno. Ecco quindi che il fatto di non vedere i controlli sui Green Pass porta a credere che questi controlli non ci siano e che non portino ad alcuna conseguenza. La conseguenza è che qualche esercente è portato troppo facilmente a chiudere un occhio, qualche cittadino si abbandona a comportamenti non in linea con le regole e qualche “furbetto” tenta di aggirare le regole a proprio vantaggio nella convinzione per cui “tanto i controlli non ci sono”. La risposta, come sempre, è online: basta cercare nel modo opportuno e affidarsi alle fonti ufficiali.

Controlli sui Green Pass: i numeri

Dall'obbligo di mascherine all'aperto a quello di FFP2 al chiuso o sui mezzi di trasporto, fino ai limiti per Green Pass base e Green Pass rafforzato: queste e altre disposizioni possono essere controllate per verificare la piena aderenza alle prescrizioni per la riduzione del rischio pandemico sul territorio.

Per trovare i numeri relativi ai controlli sui Green Pass è sufficiente cercare sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno. Sono aggiornati con 48 ore circa di ritardo, così che oggi, 28 dicembre, è possibile vedere l'ultimo report relativo al 26 dicembre e compilato in data 27 dicembre:

Persone controllate: 88.740

Persone sanzionate: 188

Sanzioni per assenza di DPI per le strade: 709

Attività o esercizi controllati: 10.051

Titolari di attività o esercizi sanzionati: 121

Chiusura provvisoria di attività o esercizi: 14

Persone denunciate per inosservanza della quarantena: 5

Tutto ciò in un solo giorno. Il bollettino è quotidiano ed è possibile scaricare i singoli numeri in PDF dedicati. Qui tutti gli aggiornamenti.