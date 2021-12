FFP2 verso il prezzo calmierato, ma online è già così

Ancora non è scritto nero su bianco nei documenti dell'ultimo Consiglio dei Ministri, ma c'è l'impegno del sottosegretario Sileri e la presa di coscienza da più parti presso Palazzo Chigi: il prezzo delle mascherine FFP2 va calmierato. Una volta imposto l'obbligo in più contesti (in modo particolare sui mezzi pubblici), la domanda è salita a fronte di una offerta relativamente scarsa e ciò ha portato rapidamente ad una impennata dei prezzi. Così come a suo tempo si fece con le mascherine chirurgiche nel 2020, ora si intende fare con le FFP2: sia un intervento istituzionale a portare verso un prezzo politico delle forniture.

Mascherine FFP2: il prezzo online è inferiore

Su quanto care o convenienti siano, però, occorre intendersi. Secondo quanto raccontato, infatti, il problema insorge nel momento in cui le mascherine superano i 2 euro e tutto il discorso verte attorno al tema delle farmacie. L'impegno del Consiglio dei Ministri per trovare un prezzo calmierato è stato dunque affidato al Generale Figliuolo, al quale spetterà una discussione con le rappresentanze correlate per arrivare ad un accordo. Ci vorrà del tempo, insomma: non è facile immaginare novità prima della metà di gennaio almeno.

Nei supermercati, però, il prezzo è già differente: in media i prezzi stanno attorno all'euro cadauna (da 9 a 10 euro a confezione), dunque il prezzo è già calmierato di per sé. Online la situazione è ancor più rosea: dopo alcuni giorni di prezzi al rialzo (in parte per carenza di forniture, in parte per possibile speculazione), i prezzi son tornati a scendere e oggi è nuovamente semplice trovare a prezzi ridotti. Alcuni esempi dal catalogo odierno:

Ognuna di queste è certificata CE e nella maggior parte dei casi si tratta di acquisti in quantità per assorbire nel costo la spedizione gratuita e immediata. I prezzi e le offerte mutano quotidianamente, ma la mano invisibile del mercato ha fino ad oggi funzionato: la guerra sui prezzi ha mantenuto calmierata la situazione.

L'intervento governativo, insomma, dovrà essere mirato ad ambienti specifici, correlati anzitutto alla vendita di prossimità ove si tenta di speculare in molti casi sull'urgenza di una mascherina da utilizzare in emergenza (per dimenticanza, perché la precedente si è rotta o altri motivi contingenti).