Fibra Aruba a costo zero con il Bonus Internet per imprese e professionisti

Grazie al Bonus Internet MISE 2023 per imprese e professionisti è ancora più conveniente scegliere la fibra ottica di Aruba per la connessione Internet del proprio ufficio, del negozio e di qualsiasi altro locale della propria azienda.

Aruba, infatti, consente ai clienti business di poter accedere ad un’offerta dedicata al Bonus internet con la possibilità di azzerare il costo dell’abbonamento fino a 36 mesi. Su tutte le proposte c’è la possibilità di sfruttare la fibra ottica FTTH con velocità fino a 2 ,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload.

Per accedere alle offerte fibra di Aruba compatibili con il Bonus Internet e Imprese è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di Aruba, da cui completare la verifica della copertura e richiedere l’attivazione dell’offerta con l’erogazione del bonus.

Fibra Aruba a costo zero: ecco le offerte con il Bonus Internet per imprese e professionisti

A disposizione dei clienti business che scelgono Aruba come operatore per la connessione di rete fissa ci sono due soluzioni:

Fibra Aruba PRO XL (con voucher C e contributo di 2.000 euro per 36 mesi): l’offerta presenta un canone azzerato per 36 mesi (si paga solo l’IVA di 12,21 euro al mese) con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gbps, linea telefonica con chiamate nazionali illimitate, attivazione gratuita, router Wi-Fi e indirizzo IPv4 statico oltre alla possibilità di accedere a sconti fino all’80% sui prodotti Aruba

Fibra Aruba PRO (con voucher B con contributo di 500 euro per 18 mesi): l'offerta presenta un canone azzerato per 18 mesi (si paga solo l'IVA di 6,11 euro al mese) con connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps, linea telefonica con chiamate nazionali illimitate, attivazione e router Wi-Fi gratis.

Per accedere alle offerte e attivare la fibra Aruba a costo zero è possibile seguire una semplice procedura. I passaggi da seguire sono i seguenti:

accedere al sito Aruba, linkato qui di sotto, per verificare la copertura della fibra

inviare la richiesta per il bonus , direttamente tramite il sito Aruba

, direttamente tramite il sito Aruba attendere l’ok da parte di Infratel all’erogazione dell’agevolazione

Completati tutti i passaggi, in pochi giorni, Aruba provvederà a completare l’attivazione della fibra ottica FTTH presso l’indirizzo fornito dal cliente. Tutte le offerte con canone azzerato non prevedono vincoli. Il cliente potrà uscire dal contratto in qualsiasi momento versando solo il contributo di disattivazione di 16,40 euro + IVA.

