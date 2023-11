Fibra Aruba è in offerta a meno di 18 euro al mese per 6 mesi

Tra le offerte fibra ottica disponibili in questo momento un ruolo di primo piano viene ricoperto da Fibra Aruba Promo. Grazie a questa promozione è possibile attivare una connessione illimitata tramite rete FTTH con velocità massima di 1 Gigabit in download.

Il costo dell’offerta è di 17,69 euro al mese per 6 mesi. Al termine del periodo promozionale, invece, l’abbonamento si rinnova al costo di 26,47 euro al mese. Il modem router Wi-Fi è disponibile in noleggio, come opzione, al costo di 2,20 euro al mese ma l’utente può scegliere di utilizzare un dispositivo non fornito dall’operatore.

Da notare, inoltre, che è disponibile anche la versione All-In dell’offerta fibra di Aruba. Questa versione include il modem router Wi-Fi gratis e le chiamate illimitate con un costo di 19,89 euro al mese per 6 mesi. Al termine della promozione, l’abbonamento si rinnova a 29,90 euro al mese.

Le proposte dell’operatore non hanno vincoli. Tutte le offerte per accedere alla fibra ottica di Aruba sono disponibili di seguito. Collegandosi al sito di Aruba, infatti, è possibile verificare la copertura e richiedere l’attivazione dell’offerta desiderata.

Fibra Aruba Promo: è l’offerta giusta per la connessione Internet a casa

Con la nuova promozione, Fibra Aruba Promo costa appena 17,69 euro al mese per 6 mesi (poi 26,47 euro al mese). Per i più esigenti, invece, c’è Fibra Aruba All-In Promo che costa 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29,90 euro al mese) aggiungendo chiamate illimitate e il modem router Wi-Fi.

Tutte le proposte di Aruba includono, inoltre, opzioni aggiuntive come l’IPv4 statico al costo di 4 euro al mese oppure la possibilità di incrementare la velocità in download fino a 2,5 Gigabit, al costo di 7 euro al mese, e la velocità di upload fino a 1 Gigabit, al costo di 2 euro al mese.

Per accedere a una delle offerte Aruba basta verificare la copertura tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.