Fibra di Vodafone: le tre offerte che non devi assolutamente perdere

Vuoi avere la Fibra di Vodafone in casa e navigare a tutta velocità con la tua connessione? Allora non perdere le tre offerte che Vodafone ha pensato per te: Internet Unlimited, Internet Unlimited già clienti e V-Max. Scopri quali sono le caratteristiche e i vantaggi di ogni offerta e scegli quella che fa per te nei paragrafi seguenti.

Le offerte Vodafone per la Fibra: tutto quello che devi sapere

Cominciamo con Internet Unlimited, l’offerta che ti permette di avere la Fibra di Vodafone a casa tua a un prezzo imbattibile: solo 27,90 euro al mese. Con Internet Unlimited puoi navigare senza limiti fino a 2,5 Gigabit al secondo, chiamare gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e avere il modem Vodafone Station incluso. Inoltre, puoi attivare gratuitamente il servizio Digital Privacy and Security per proteggere i tuoi dati online.

E poi c’è la variante Internet Unlimited già clienti: l’offerta riservata a chi ha già una SIM Vodafone attiva. Se è il tuo caso puoi avere la Fibra di Vodafone a casa tua a un prezzo ancora più conveniente a partire da 22,90 euro al mese. Con Internet Unlimited già clienti puoi avere gli stessi vantaggi di Internet Unlimited, più 10 Giga extra al mese sulla tua SIM Vodafone.

V-Max è l’offerta che ti offre la massima performance con la Fibra di Vodafone: così puoi avere la Fibra di Vodafone a casa tua a 32,90 euro al mese con in più il Super Wi-Fi 6 Extender per una copertura Wi-Fi ottimale in tutta la casa, il servizio Sempre Connessi per navigare senza interruzioni anche in caso di guasto o manutenzione della rete fissa, il servizio Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la connessione su tutti i dispositivi collegati e il servizio Digital Privacy and Security incluso.

Per attivare una delle tre offerte per avere la Fibra di Vodafone in casa, devi verificare la copertura della tua zona sul sito di Vodafone e scegliere l’offerta che preferisci. Puoi anche richiedere l’assistenza di un consulente gratuito che ti aiuterà nella scelta e nell’attivazione. Affrettati perché le offerte sono valide ancora per poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.