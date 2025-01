Fibra e internet ultraveloce di Sky in offerta a meno di 21€

Fino al 2 febbraio è possibile attivare la fibra di Sky a 20,90 euro al mese per 18 mesi, aggiungendo un abbonamento TV a scelta tra Sky TV + Sky Sport o Sky TV + Sky Cinema a 14,90 euro. In alternativa, si può completare l’attivazione di Sky Wifi senza alcun pacchetto al prezzo scontato di 25,90 euro al mese per 12 mesi anziché 29,90 euro.

Per passare a Sky Wifi è sufficiente verificare la copertura disponibile all’indirizzo della propria abitazione: in caso di esito positivo, si può procedere con l’attivazione dell’offerta. Se si ha già un fornitore Wi-Fi, il passaggio sarà gestito interamente da Sky facendo in modo che gli utenti non rimangano senza linea durante il passaggio.

L’offerta speciale sulla fibra di Sky

Il primo abbonamento TV che consente di ricevere uno sconto di 9 euro al mese per 18 mesi sul prezzo di Sky Wifi è Sky TV + Sky Sport, a sua volta in promozione a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro. Il risparmio complessivo in un anno e mezzo è pari a 828 euro.

Con Sky TV si ha accesso all’intrattenimento di Sky, con i programmi per tutta la famiglia, le produzioni Sky Original, i documentari, più le migliori serie tv italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti).

Nel mese di gennaio, ad esempio, su Sky TV sono in onda le puntate della nuova stagione di MasterChef Italia, nonché la nuova serie Sky Original M – Il figlio del secolo, con al centro la figura di Benito Mussolini.

Sky Sport invece dà accesso alla programmazione sportiva di Sky, che include la visione di 185 partite su 203 di Champions League, tutta l’Europa League e la Conference League, i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, l’intera stagione di tennis (ATP Finals e Coppa Davis incluse), l’NBA, l’Eurolega, il Sei Nazioni di rugby e altro ancora.

L’abbonamento TV alternativo è Sky TV + Sky Cinema, in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 44 euro. In questo caso il risparmio in 18 mesi è pari a 685 euro, contando anche lo sconto di 9 euro al mese per un anno e mezzo sull’offerta Sky Wifi.