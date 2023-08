Fibra Fastweb in sconto di 5 euro al mese con l'offerta fisso + mobile

Scegliere Fastweb come operatore per la connessione Internet di casa e anche per la SIM da utilizzare sul proprio smartphone ora conviene di più. Grazie all’offerta fisso + mobile, infatti, è ora possibile ottenere uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra Fastweb.

Per accedere all’offerta è sufficiente attivare, contestualmente alla fibra, una SIM Fastweb scegliendo, ad esempio, la tariffa Fastweb Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese.

In questo modo, la spesa complessiva per la fibra si riduce a 24,90 euro al mese. Per attivare la promozione basta accedere al sito Fastweb, tramite il link qui di sotto, verificare la copertura e aggiungere la SIM all’abbonamento per la connessione Internet di casa.

Fibra Fastweb a prezzo ridotto con l’offerta fisso + mobile

Per tutti i nuovi clienti è possibile attivare Fastweb Casa con:

linea telefonica con chiamate illimitate

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit in download

modem Internet Box NeXXt

assicurazione Assistenza Casa o Pet di Quixa

Il costo dell’abbonamento è di 29,95 euro al mese con attivazione gratuita. Aggiungendo una SIM Fastweb, però, l’offerta viene scontata a 24,95 euro al mese, conservando tutte le caratteristiche viste in precedenza.

Per la SIM è possibile scegliere tra tre offerte:

Fastweb Mobile con 150 GB in 4G e 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 7,95 euro al mese

con 150 GB in 4G e 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 7,95 euro al mese Fastweb Mobile Full con 200 GB in 4G e 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 9,95 euro al mese

con 200 GB in 4G e 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 9,95 euro al mese Fastweb Mobile Maxi con 300 GB in 4G e 5G, minuti illimitati e 100 SMS al costo di 11,95 euro al mese

A prescindere dalla tariffa scelta, il costo della SIM è di 10 euro. Grazie a questa promozione è possibile ridurre la spesa per fisso e mobile fino a 32,90 euro al mese. Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.