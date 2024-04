Fibra Iliad in offerta a 19,99€ al mese per sempre

Le rimodulazioni sono (purtroppo) uno degli elementi più caratteristici delle tradizionali offerte di telefonia fissa e mobile. C’è però un operatore che da anni ormai si comporta in maniera diametralmente opposta: Iliad.

Se sei reduce da una nuova rimodulazione col tuo vecchio operatore, e hai già avuto modo di apprezzare Iliad anche se fino ad oggi solo in maniera indiretta, ti segnaliamo l’offerta per la fibra: 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Per sempre.

L’offerta della fibra di Iliad è ultra-concorrenziale

Dopo aver rivoluzionato il settore della telefonia mobile con promozioni ultra-concorrenziali e la promessa (mantenuta) della totale assenza di rincari (leggi rimodulazioni), l’operatore francese si appresta a entrare a piedi uniti anche nel mercato della fibra. E lo fa con un’offerta che porta il prezzo mensile al di sotto dei 20 euro, di gran lunga il più conveniente rispetto alla concorrenza.

L’offerta si rivolge agli utenti mobile Iliad che hanno già un’offerta a 9,99 euro al mese con attivo il pagamento automatico. Tra le altre cose, sono inclusi nell’offerta l’iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 (in comodato d’uso gratuito), l’app iliadbox connect, la segreteria telefonica e chiamate illimitate in Italia e all’estero (60+ destinazioni internazionali).

In base alla tecnologia Iliad disponibile nel proprio comune, si può ottenere una fibra con velocità in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s (tecnologia FTTH EPON), oppure una fibra che raggiunge i 2,5 Gbit/s in download e i 500 Mbit/s in upload (tecnologia FTTH GPON).

Completa la verifica della copertura su questa pagina del sito ufficiale Iliad, in modo da conoscere in anticipo la tecnologia che raggiunge la tua abitazione.