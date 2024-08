Fibra Aruba: la nuova offerta in sconto a 17,69 euro per 6 mesi

Se si è alla ricerca di una nuova offerta per la connessione Internet della propria casa, segnaliamo la promozione su Fibra Aruba, l’offerta per la fibra della società italiana specializzata nei servizi di web hosting e data center nel nostro Paese. Al momento, è possibile sottoscrivere la promo al prezzo scontato di 17,69 euro al mese per sei mesi, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza alcun vincolo.

In base alla tecnologia supportata, una volta attivata la promozione è possibile navigare con la fibra fino a 1 Gbps, così da godersi lo streaming e il gaming senza interruzioni. Per verificare la copertura del proprio comune di residenza, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito Aruba e inserire l’indirizzo della propria abitazione.

Fibra Aruba in offerta a prezzo scontato per 6 mesi

Oltre al prezzo di gran lunga più vantaggioso rispetto alla concorrenza, l’offerta Fibra Aruba si distingue per l’utilizzo della migliore tecnologia possibile, grazie all’esperienza pluridecennale nel settore di Aruba. Ciascun utente può beneficiare di servizi digitali innovativi, sia nel presente che nel futuro.

Un ulteriore punto di forza è l’opzione Stop&Go. Quest’ultima permette di mettere in pausa la connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, in modo da non pagare la connessione quando non la si utilizza. Ciò può tornare molto utile durante il periodo estivo o per le festività di fine anno, in occasione di una vacanza all’estero o un trasferimento temporaneo in una seconda casa.

Collegati a questa pagina del sito ufficiale Aruba per verificare la copertura del tuo comune di appartenenza. Ti ricordiamo che grazie alla promozione in corso è possibile attivare l’offerta Fibra Aruba al prezzo scontato di 17,69 euro per sei mesi invece di 24,90 euro.