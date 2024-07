Linee FTTH: dati positivi per TIM, Sky e Iliad

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato i dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni relativi al primo trimestre 2024 che evidenziano un leggero aumento delle linee fisse rispetto al quarto trimestre 2023. Per quanto riguarda le linee FTTH spiccano gli incrementi di TIM, Sky Italia e Iliad. Quest’ultimo è anche l’operatore con il maggior numero di SIM attivate in un anno.

Rilevazioni per rete fissa e mobile

A fine marzo 2024, il numero totale di linee fisse è 20,24 milioni, ovvero circa 58.000 in più rispetto al precedente trimestre, ma circa 36.000 in meno rispetto a marzo 2023. Sono diminuite le linee in rame e FTTC, mentre sono aumentate le linee FWA e FTTH. Le linee FTTC rappresentano il 47,9% del totale contro il 24,4% delle linee FTTH.

In generale, le linee a banda larga sono circa 19,12 milioni con un aumento di 101.000 unità su base trimestrale e 112.000 su base annuale. TIM possiede la quota di mercato più alta (37,3%), grazie al “monopolio” delle linee FTTC (40,2%). Eolo è invece il principale operatore per le linee FWA (29,9%). Più concorrenza nel mercato delle linee FTTH che sono complessivamente 4,93 milioni (+26,1% rispetto a marzo 2023).

TIM occupa il primo posto con una quota del 26,4% (+2% in un anno). Seguono Vodafone (18,2%), Wind Tre (18%) e Fastweb (16,2%). Swisscom ha acquisito Vodafone Italia, quindi Fastweb dovrebbe diventare il primo operatore italiano. Tra gli operatori emergenti spiccano Sky Italia (5,5%) e Iliad (5%).

Per quanto riguarda le linee mobile, quelle attive a fine marzo 2024 sono 108,9 milioni. Considerando solo le SIM Human si nota l’incremento (+1,5%) di Iliad rispetto a marzo 2023. Iliad è anche l’unico operatore con un saldo positivo in termini di portabilità.

Per Wind Tre, TIM e Vodafone, la percentuale di linee in uscita (passaggio ad altro operatore) è maggiore a quella delle linee in entrata (passaggio da altri operatori). Iliad ha invece perso il 9,4% di utenti, ma ne ha guadagnati il 18,3% in un anno.