Fibra illimitata a prezzo fisso e scontato: ecco perché scegliere Vodafone

Con Vodafone è possibile accedere a un’offerta completa e vantaggiosa per avere la fibra ottica a casa. L’operatore, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti il suo abbonamento Internet Unlimited, ora disponibile con un prezzo fisso di 25,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese.

Quest’offerta garantisce la possibilità di sfruttare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit. Per chi non è raggiunto dalla fibra, è possibile puntare sulla connessione tramite fibra mista FTTC oppure tramite ADSL. C’è anche la linea telefonica con chiamate illimitate.

Internet Unlimited è attivabile direttamente dal sito di Vodafone, da cui è possibile verificare la copertura e poi procedere alla sottoscrizione dell’offerta. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Fibra Vodafone: prezzo fisso e connessione ad alta velocità

Per chi sceglie Internet Unlimited di Vodafone è possibile sfruttare un abbonamento con le seguenti caratteristiche:

Internet senza limiti tramite fibra FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure fibra mista FTTC fino a 200 Megabit o anche tramite ADSL fino a 20 Megabit

tramite oppure fibra mista FTTC fino a 200 Megabit o anche tramite ADSL fino a 20 Megabit linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

modem Wi-Fi 6 incluso nel prezzo, senza costi aggiuntivi

possibilità di attivare la tariffa Family+, dopo l’attivazione della fibra, e avere così una SIM con minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese

L’abbonamento proposto da Vodafone ha un costo di 25,90 euro al mese, con prezzo fisso a tempo indeterminato, e un contributo di attivazione di 19,95 euro una tantum. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Per completare l’attivazione della fibra Vodafone è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario della linea fissa e, in caso di portabilità del numero da altro operatore, il codice di migrazione della linea, recuperabile dall’ultima bolletta inviata dall’attuale operatore.