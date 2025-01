Fibra + offerta mobile a 31,95 euro al mese con Fastweb

L’ultima promozione di Fastweb propone la fibra insieme all’offerta mobile a 31,90 euro al mese. Fastweb Casa Light, che include la fibra ultraveloce e l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, è disponibile a 27,95 euro al mese, ma aggiungendo un’offerta Mobile, come appunto Fastweb Mobile a 7,95 euro, il prezzo della fibra si riduce a 23,95 euro. Per quest’ultima l’attivazione è inclusa, mentre per attivare Fastweb Mobile con 150 Giga in 5G e chiamate illimitate occorre un contributo per la SIM di 10 euro. Per verificare la copertura di rete è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Fastweb.

L’offerta Fibra + Mobile di Fastweb

Con Fastweb Casa Light si ottiene una connessione Internet fino a 1 Gigabit/s in download e fino a 500 o 1000 Megabit/s in upload. Si tratta di valori importanti, che aiutano a migliorare la propria esperienza streaming e gaming rispetto alla precedente offerta Internet per la casa.

L’altro punto di forza è l’Internet Box NeXXt One, che integra il Wi-Fi 6 per offrire una migliore stabilità e copertura in ogni angolo della casa. Il dispositivo è inoltre compatibile con il Wi-Fi Booster, la tecnologia che amplifica il segnale Wi-Fi con l’assistente vocale Alexa integrato.

A tutto questo si aggiunge Fastweb Mobile, l’offerta mobile con 150 Giga, anche in 5G, più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali. Il costo è di 7,95 euro al mese, e la sua attivazione permette di ridurre il costo di Fastweb Casa Light, che passa da 27,95 euro a 23,95 euro al mese. Riguardo la sua attivazione, è previsto un contributo per la SIM di 10 euro.

Per verificare la copertura e tutti i dettagli della promozione Fastweb Casa Light + Mobile a 31,95 euro al mese è sufficiente fare clic sul box posizionato qui sotto.