Fibra Ottica Aruba: la vera FTTH a pochi euro

Se stai cercando informazioni su Fibra Ottica Aruba, sei nel posto giusto. Aruba offre diverse scelte per la connessione internet tramite fibra ottica, utilizzando la tecnologia FTTH (Fiber to the Home) che garantisce velocità di download fino a 10 Gbps e upload fino a 2,5 Gigabit al secondo, anche se queste velocità possono variare in base alla zona geografica in cui ti trovi.

Scopriamo insieme le due promozioni disponibili ONLINE entro una certa scadenza. In entrambe le opzioni, il costo di attivazione è GRATUITO.

Fibra Ottica Aruba: i dettagli

Aruba presenta diverse opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Puoi scegliere tra diversi pacchetti come Fibra Aruba Promo e Fibra Aruba All-in, ognuno con velocità e servizi aggiuntivi diversi. Un’opzione interessante è quella che offre internet illimitato anche fino a 10 Gbps, senza costi di attivazione e migrazione e include anche servizi aggiuntivi come il router, chiamate e IPv6. L’upgrade a 10 Gigabit al secondo è disponibile a soli 12 euro mensili.

Inoltre, le promozioni attualmente in corso sono valide fino al 29 Aprile 2024, per la tariffa All-In, mentre, fino al 22 Aprile 2024 per la promo a meno di 18 euro al mese.

Aruba nelle sue promo offre il servizio Stop&Go, un modo per mettere in pausa l’abbonamento fino a 30 giorni all’anno. Per “stoppare” il pagamento è necessario accedere attraverso l’area riservata. Durante questo periodo, non dovrai pagare il canone mensile. Questo servizio è disponibile per i piani Fibra Aruba Promo e Fibra Aruba All-in Promo senza costi aggiuntivi

Costi ed altro

Le offerte in FTTH che abbiamo visto quest’oggi sono valide anche nelle cosiddette Aree Bianche con un contributo mensile aggiuntivo di 5 euro.

Come abbiamo già detto, non sono previsti costi iniziali.