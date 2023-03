Fibra ottica e gaming online: quale servizio scegliere?

Nel contesto del gaming online, una connessione solida e con prestazioni elevate è ormai un must.

Soprattutto a livello competitivo e nel contesto dei videogiochi d’azione, anche il minimo accenno di lag può rendere il titolo del tutto ingiocabile.

Se nel contesto lavorativo o simili è possibile sorvolare su alcune incertezze della linea, per chi pratica il gaming non esiste un compromesso.

Sotto questo punto di vista, scegliere un provider in grado di offrire adeguate garanzie è fondamentale. Fibra Aruba, in questo senso, è una delle offerte più convincenti sul panorama italiano.

Stiamo parlando di una piattaforma che si è costruito un nome nel contesto degli hosting e che, forte di anni e anni di esperienza, ha debuttato con una certa incisività per quanto riguarda la tecnologia della fibra ottica.

Fibra ottica e gaming online? Alto livello di qualità a prezzi contenuti: ecco Fibra Aruba

Fibra Aruba è una proposta che consente di raggiungere fino a 2,5 Gbps di connessione attraverso una promozione valida fino al 13/06/2023 da non farsi scappare.

Stiamo parlando di un abbonamento che non prevede costi di attivazione e che, grazie a un sostanzioso sconto, consente di ottenere una connessione stabile e performante spendendo solo 17,69 euro al mese invece degli originari 26,47.

Con il prezzo bloccato per 6 mesi, è possibile dunque ottenere una fibra ottica solida, senza sbalzi o lag, dunque ideale per il gaming così come per qualunque altro tipo di attività online.

Il servizio di Fibra Aruba, inoltre, offre anche altri vantaggi sostanziosi.

Si parla, per esempio, del servizio Stop&Go! che permette di mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni consecutivi. Un’idea molto interessante per gli utenti che vanno in ferie e che non pensano di utilizzare la connessione per un lungo periodo.

L’assistenza, attiva 24 ore su 24, così come la possibilità di disdire il servizio con facilità (pagando semplicemente 20 euro per la disdetta) rappresentano altri vantaggi legati a questa offerta così interessante.

