Fibra ottica: la soluzione più conveniente è Iliad

Il risparmio è sempre nella mente dei consumatori italiani. D’altronde c’è da capirlo visti i costi mensili delle varie utenze che gravano sulle spalle delle famiglie. Così come non si può fare a meno di acqua, luce e gas, al giorno d’oggi anche internet rientra tra i beni di prima necessità.

Per avere una connessione stabile e veloce, ma risparmiando sul canone mensile, vi consigliamo Iliad Fibra FTTH.

Negli ultimi anni Iliad ha sviluppato una rete che, oltre alle linee mobili, è in grado di offrire un servizio internet residenziale con una connessione 100% in fibra ottica dal centralino all’armadio fino all’abitazione.

Nasce così Iliad Fibra, con piani tariffari all’insegna della trasparenza e del rapporto qualità/prezzo.

I punti chiave di questa rivoluzione riguardano le aspettative dei clienti da soddisfare, come la velocità e le prestazioni della connessione internet, la trasparenza delle condizioni contrattuali, un prezzo che sia sempre lo stesso per sempre e un modem compatto.

Abbonamento fibra ottica con Iliad: ecco quanto costa

Ma quanto costa l’abbonamento fibra ottica con Iliad? Per chi è già cliente mobile del gestore, il costo mensile è di 15,99 euro per sempre. Invece, per coloro che non lo sono, costa 23,99 euro al mese.

Insomma, un risparmio di 8 euro mensili, che soddisferà appieno le manie di risparmio da parte di milioni di consumatori.

Numeri alla mano, Iliad fornirà a più di un milione di abitazioni traffico dati fino alla velocità di 1 gigabyte al secondo in download e di 300 megabyte in upload.

Ma la vera novità è la tecnologia FTTH EPON, con la velocità massica teorica che, in download, potrebbe arrivare fino a 5 Gbps totali, tra cui fino a 2,5 Gbps su 1 porta Ethernet, 1 Gbps su 2 porte Ethernet e 0,5 Gbps in Wi-Fi.

Per passare a Iliad Fibra FTTH, basta entrare in questa pagina e cliccare su “Registrati”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.