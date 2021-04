Fibra ottica nella casa dei castori di Tumbler Ridge

L’interruzione di una portante di fibra ottica che taglia fuori un intero paese dalle comunicazioni potrebbe essere causa di un incidente o di un attentato terroristico, di un malfunzionamento o di eventi tellurici particolarmente disastrosi. Oppure, come successo in Canada, può essere colpa dell’incessante lavoro dei castori.

I castori e la fibra ottica

Il tutto succede presso Tumbler Ridge, una piccola cittadina della Columbia Britannica a pochi passi dal vicino corso fluviale di Flatbed Creek. Una cittadina da poche migliaia di abitanti, adagiata nel mezzo di un manto verde, improvvisamente si è trovata tagliata fuori da ogni comunicazione con il mondo: internet e telefoni hanno smesso di funzionare senza preavviso alcuno, mandando in allarme l’operatore Telus ed imponendo immediate verifiche. La conclusione degli approfondimenti è stata definita dall’operatore stesso come “bizzarra”.

La causa del problema, infatti, è stata l’azione di un gruppo di castori i quali hanno scavato non poco in profondità per arrivare al cavo, lo hanno rosicchiato in più punti nonostante la forte protezione che circonda l’anima in fibra ottica ed ha portato infine al danneggiamento di una vasta tratta della portante. Il materiale eroso è stato inoltre utilizzato dai castori per costruire le proprie protezioni. Il lavoro di ripristino sarebbe stato particolarmente complesso in virtù di temperature rigide che rendono il terreno indurito dal gelo, tutti ostacoli che i castori non hanno invece minimamente subito. Il telo di segnalazione che avverte eventuali scavatori della presenza del cavo, avvolge oggi le strutture dei castori, ai quali la fibra ottica è servita per le proprie case così come servirebbe ad oltre 900 utenze di Tumbler Ridge.

C’è modo e modo di usare la fibra ottica: i castori hanno scelto il proprio.