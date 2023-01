Fibra ottica Sorgenia, i vantaggi sottovalutati di questo servizio

La fibra ottica Sorgenia consente agli utenti di ottenere tutti i vantaggi della velocità di connessione a Internet fino a 2,5 GBPS in download.

Il problema è che tali vantaggi vengono sottovalutati oppure sono ai più sconosciuti, poiché l’azienda è conosciuta soprattutto per la fornitura di luce e gas.

Forse l’operatore non promuove a sufficienza il proprio servizio di fibra FTTH? Difficile dirlo con certezza.

Fatto sta che il servizio racchiude in sé tutti i vantaggi della fibra ottica:

facilità di attivazione dell’abbonamento , che può essere fatto in tutta tranquillità da casa con PC o dispositivo mobile accedendo a questa pagina;

, che può essere fatto in tutta tranquillità da casa con PC o dispositivo mobile accedendo a questa pagina; fluidità e stabilità di connessione , senza più tutti quei problemi che attanagliavano le vecchie connessioni ADSL;

, senza più tutti quei problemi che attanagliavano le vecchie connessioni ADSL; velocità di download e upload, poiché la fibra ottica di Sorgenia raggiunge i 2,5 GBPS in download, velocità che pochi gestori gestiscono attualmente.

Fibra ottica Sorgenia come tutte le altre ma anche meglio

La fibra ottica Sorgenia è un prodotto la cui caratteristica principale è la velocità fino a 2,5 GBPS, veramente elevata.

Come avvalersi di questo servizio? Come detto in precedenza, va richiesto in questa pagina.

Inoltre Sorgenia mette sul piatto dalle offerte personalizzate per i propri clienti, in modo da consentire loro di avere un fornitore unico per la linea fissa domestica, per la luce e per il gas.

In più, per chi è già cliente del gestore di gas e luce, l’installazione del servizio fibra ottica a domicilio è gratis.

Se si sceglie l’offerta combinata di Sorgenia, il vantaggio è quello di una gestione totale in un’unica app, con l’accesso continuo e senza interruzioni al servizio clienti, che è tempestivo ed eccellente.

Il canone mensile dell’offerta di Sorgenia? 19.90€ al mese per i primi 12 mesi con Luce&Gas grazie al codice sconto QUERCIA.

Il modem è in comodato d’uso gratuito, così da rendere la procedura di installazione molto più snella.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.