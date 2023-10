Fibra TIM a meno di 25 €/mese e con attivazione gratis: ecco l'offerta

La fibra TIM è in offerta: per tutti i nuovi clienti che scelgono l’operatore per la connessione Internet di casa c’è la possibilità di attivare TIM WiFi Power Smart con attivazione gratuita (invece che 39,90 euro). In più, per i già clienti di rete mobile c’è la possibilità di ottenere uno sconto di 6 euro sul canone. In questo modo, è possibile attivare l’offerta con un costo di 24,90 euro al mese anziché 30,90 euro al mese.

Chi non è cliente TIM su mobile, invece, può “ripiegare” su Premium Base. L’offerta “base” dell’operatore per l’accesso alla fibra ottica prevede un canone di 25,90 euro al mese. Da notare, inoltre, che c’è anche la possibilità di sfruttare la fibra FTTH fino a 10 Gigabit scegliendo TIM WiFi Power All Inclusive. In questo caso, il costo è di 34,90 euro al mese per 24 mesi con il Bonus Rottamazione (ottenibile rottamando un vecchio modem).

Per i già clienti TIM di rete mobile (anche per chi attiva in un secondo momento una SIM) ci sono Giga illimitati con TIM Unica Power, opzione dal costo di 1,90 euro al mese attivabile dai clienti di rete fissa (è possibile abbinare fino a 6 SIM per avere Giga illimitati). Per accedere alle offerte TIM per la fibra a casa basta seguire il link qui di sotto.

Fibra TIM: come attivare l’offerta di ottobre 2023

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono TIM ci sono tre offerte fibra da considerare:

TIM WiFi Power Smart: linea telefonica con chiamate illimitate e connessione tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit; il modem è incluso; il costo è di 24,90 euro al mese per i clienti di rete mobile e di 30,90 euro al mese per tutti gli altri

linea telefonica con chiamate illimitate e connessione tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit; il modem è incluso; il costo è di per i clienti di rete mobile e di 30,90 euro al mese per tutti gli altri Premium Base : linea telefonica e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit; il costo è di 25,90 euro al mese

: linea telefonica e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit; il costo è di TIM WiFi Power All Inclusive: linea telefonica con chiamate illimitate e connessione tramite fibra ottica FTTH fino a 10 Gigabit; il modem è incluso; il costo è di 34,90 euro al mese per 24 mesi con il Bonus Rottamazione (basta passare dall’ADSL oppure rottamare un vecchio modem)

Le tariffe TIM WiFi Power sono disponibili, solo per un breve periodo, con attivazione gratuita. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Le offerte TIM sono attivabili direttamente online. Basta seguire una semplice procedura di sottoscrizione che prevede la verifica della copertura come passaggio intermedio. Da notare, inoltre, che il canone è indicizzato all’inflazione, con un meccanismo di adeguamenti annuali. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’operatore.

