Fibra ultra veloce con Iliadbox Super: il tutto incluso a 29€ al mese per sempre

Ormai, avere internet a casa è la normalità per tutti. Quello che però non è normale è avere una navigazione lenta, a singhiozzi, che si inceppa e che non sia affidabile per il proprio lavoro… se tutto questo ti risuona, allora devi proprio passare ad Iliabox Super! La nuova proposta Iliad che per soli 29,99€ al mese per sempre ti offre un all-inclusive pazzesco.

Sì, esatto: 29,99 al mese per sempre, senza nessun rincaro, finché vorrai tenere la fibra ultraveloce di Iliad. L’installazione avviene solo una volta per 39,99€ e ti dà il diritto ad avere davvero tantissimi vantaggi. Per scoprirli tutti, continua a leggere o visita il sito ufficiale di Iliad.

La fibra velocissima che non si alza mai di prezzo

Incluso nell’offerta trovi il Router Wi-Fi 7 di ultima generazione, e due Wi-Fi Extender per estendere il segnale dove serve, senza perdere potenza. Iliadbox Super non si limita a offrirti una connessione potente. Nel pacchetto sono inclusi anche:

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili in Italia e oltre 60 paesi nel mondo, così puoi parlare senza limiti con chi vuoi.

Saponetta Wi-Fi : un pratico hotspot portatile con SIM dati e tanti giga mensili, perfetto per navigare anche fuori casa con la stessa velocità della fibra.

Protezione avanzata : grazie a McAfee Multi Access, puoi proteggere fino a 5 dispositivi dai rischi online, senza rallentare la navigazione.

Mistral AI: per 6 mesi hai accesso gratuito a un assistente virtuale intelligente e alle chat pro, per gestire le tue attività quotidiane in modo ancora più smart. Al termine del periodo promozionale, puoi scegliere se continuare a utilizzarlo a 18,29€ al mese.

Non aspettare: visita il sito di Iliad per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e richiedere subito la tua nuova connessione!