Fibra ultraveloce a meno di 30€/mese: scegli Fastweb

Fastweb ha l’offerta giusta per te se stai cercando una connessione in fibra ottica ultraveloce: al prezzo di soli 27,95 euro al mese, con attivazione e router Wi-Fi 6 (Internet Box NeXXt One) inclusi, ti propone una linea pronta a soddisfare tutte le tue esigenze, dallo streaming dei contenuti in alta definizione alle sessioni di gaming senza lag, dalla produttività quotidiana fino alla gestione della smart home con i suoi dispositivi sempre connessi, senza dimenticare ovviamente la navigazione e lo studio.

Fastweb Casa Light: l’offerta per la fibra

Hai anche la possibilità di provarla per 30 giorni ed eventualmente di richiedere un rimborso completo dei costi sostenuti nel primo mese, se non sarai soddisfatto. È previsto dal contratto. A tutto questo si aggiungono i corsi della Digital Academy di Fastweb, accessibili gratuitamente, continuamente aggiornati e utili per acquisire le competenze che ti torneranno utili in un mercato del lavoro in continua evoluzione. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale.

Non è tutto: il pacchetto include inoltre le chiamate a consumo e, se scegli di aggiungere una SIM per lo smartphone, il costo della fibra scende al prezzo di soli 23,95 euro al mese, garantendoti così un ulteriore risparmio. A conti fatti, si tratta di una proposta davvero conveniente, considerando l’affidabilità dell’operatore e la qualità del servizio erogato.

In definitiva, non ti resta che verificare la copertura attraverso l’apposito strumento online per scoprire la velocità della linea che raggiunge la tua abitazione. È davvero semplice: non devi far altro che digitare l’indirizzo nella pagina dedicata, così da poter scoprire in pochi istanti le prestazioni di Fastweb Casa Light, a partire da 1 Gigabit/s in download e in upload, grazie alla tecnologia FTTH.