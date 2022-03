Fibra Vodafone e chiamate a 24,90€ SENZA VINCOLI

L’offerta per avere la Fibra a casa con la qualità di Vodafone spendendo meno di 25 euro al mese è ritornata disponibile ONLINE con l’opzione delle chiamate illimitate gratis e verso tutti.

La promozione Internet Unlimited è attivabile fino al 13 Marzo 2022 e non prevede costi di attivazione e nemmeno vincoli contrattuali. Vediamo ora tutte le caratteristiche di questa soluzione dell’operatore rosso che sicuramente è una delle più interessanti per avere internet senza limiti a casa.

Vodafone Fibra e chiamate illimitate: i dettagli

La promozione è forse una delle più richieste perché priva di impegni contrattuali. Nello specifico offre internet senza limiti flat a casa nelle tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero sia fisso che mobile italiano. A seconda della copertura varia anche la velocità che al massimo in FTTH può arrivare a 2500 Mbps in download e 200 Mbps in upload.

A parte questo pacchetto, disponibile con le chiamate illimitate solo ONLINE, nella tariffa troviamo anche il Modem incluso con tecnologia Wi-Fi 6 in FTTH o altrimenti con Wi-Fi 5.

Tutto questo ad un prezzo davvero irrinunciabile! Internet Unlimited è infatti disponibile in promozione a 24,90 euro ogni mese, anziché 29,90 euro

Questa promozione è attivabile esclusivamente ONLINE con il pacchetto gratuito che prevede le chiamate illimitate verso tutti. Infatti, nei Vodafone Store questa tariffa non è disponibile.

Costi ed altro

L’offerta in questione non prevede nessun vincolo contrattuale. In caso di recesso o cambio gestore sarà necessario restituire entro 30 giorni il Modem spedito da Vodafone in comodato d’uso gratuito.

Dunque, la promozione Internet Unlimited di Vodafone con le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali è disponibile in esclusiva ONLINE solo entro il 13 Marzo 2022.

Il contributo di attivazione iniziale ed anche la spedizione a casa del Modem è completamente GRATIS.

